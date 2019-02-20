В Николаеве продолжаются работы по повышению энергоэффективности в секторе централизованного теплоснабжения

В многоэтажных домах Николаева продолжаются монтажные работы по установке и запуску индивидуальных тепловых пунктов.

Об этом на своей странице в Facebook написал руководитель проекта «Повышение энергоэффективности в секторе централизованного теплоснабжения Украины» на «Николаевоблтеплоэнерго» Егор Клецов.

«До окончания отопительного сезона ИТП будут смонтированы в 29-ти домах, и еще в 28-ми в межсезонье. Процесс усложняется тем, что во время отопительного сезона существуют ограничения для проведения демонтажных/монтажных работ», - сообщает Клецов.

Также он отметил, что продолжается поставка предизолированной трубы, арматуры и фасонных частей для реализации компонента «Реконструкция тепловых сетей в Николаеве». Кроме этого, разрабатываются планы проведения работ, осуществляются согласования земляных работ с инженерными службами города, районными администрациями и полицией (в части организации временных схем движения). Начало работ планируется в средине марта.

Ранее сообщалось, что в домах Корабельного района Николаева в рамках реализации проекта «Повышение энергоэффективности в секторе централизованного теплоснабжения Украины» смонтировали и запустили 45 индивидуальных тепловых пунктов.