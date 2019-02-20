Много политики у нас в мозгах, ой как много-о-о-о!

Вирус политики передаётся уже воздушно-капельным путём. Не щадит этот вирус все слои населения, достигшего электорального возраста.

- Смотрите, он после своей собачки убрал какашку в парке!

- Да это он, сволочь, пиарится просто! Выборы скоро!

- Ой, смотрите, он сегодня чисто выбрит и в выглаженной рубашке!

- Да говорю же, сволочь! Заигрывает с избирателями! Хорошеньким хочет быть! Выборы скоро!

«Политик» сегодня уже стало словом ругательным. И это беда нашего общества. НЕ ВСЕ классные ребята хотят заниматься политикой! И я их понимаю, потому что у нас нет политики, у нас сплошное политиканство, фиглярство и мародерство.

В обществе, где разгуливает эпидемия политического вируса, оставаться здоровым человеком очень прикольно и интересно. А чтобы не заболеть, надо вести здоровый образ жизни - много работать и много любить. Любить работу, любить близких и родных, любить жизнь, любить мир, любить себя.)

И я кайфую от того, что у нас появился «клуб здоровых людей». Клуб людей, которые тщательно предохраняются от заражения «политическим вирусом» - платформа «МрїйДій».

Хоть я и убеждён, что обществу крайне необходимо, чтобы эти ребята занялись политикой и оздоровили ее. Но... Наверное, само общество ещё к этому не готово...

Возможно, кто-то когда-то и попробует изменить наш политический мир к лучшему. Ребята все активные и амбициозные. И личная жизнь у каждого своя.

Но точно могу утверждать, что любые такие попытки будут точно без привязки и без поддержки платформы «МрійДій». Тут мы никаких политических экспериментов ставить не будем и не хотим. Тут мы кайфуем от Здорового Образа Жизни!

Люди, будьте здоровы!!! 😉✌️