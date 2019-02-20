Жительница Николаева пожаловалась на плохие условия в детской инфекционной больнице: «Антисанитария, плесень, сырость»

В Николаеве местная жительница возмутилась условиями в областной детской инфекционной больнице.

Об этом она написала на Facebook.

По словам девушки, в больнице сыро, матрацы на кроватях в плесени, а в самих помещениях антисанитария.

— Полная антисанитария, плесень, сырость, вонизм! Кровати – ад просто! Матрацы ужасные, для ребёнка матрац весь в плесени, вонючий. Понятное дело, что мы приехали сюда не за ремонтом, но и в таких условиях лечить ребёнка – просто издевательство. Кровать для взрослых – тоже испытание, - написала девушка.

В комментарии «Преступности.НЕТ» начальник управления здравоохранения Николаевской облгосадминистрации Павел Георгиев отметил, что средства на больницу есть, а подробную роспись, по его словам, предоставит пресс-служба управления.

Напомним, в сети пожаловались на состояние отделения гематологии Николаевской областной больницы.