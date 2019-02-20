Николаевская полиция ищет 20-летнюю девушку, которая ушла из дома и пропала

В Николаеве полицейские разыскивают девушку, которая покинула место жительства и пропала.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Николаевской области.

Приметы: рост 165-168 см, худощавого телосложения, волосы черные длинные, глаза карие.

Заводский отдел полиции разыскивает 20-летнюю Эльвиру Стоян, которая 19 февраля ушла из дома и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

Была одета в куртку черного цвета, джинсы синего цвета, обувь черного цвета.

«Правоохранители обращаются с просьбой к гражданам, которые могут помочь установить местонахождение разыскиваемой и владеют информацией, полезной для следствия, сообщить в Заводской отдел полиции по адресу: г. Николаев, ул. Белая, 44, или по телефонам (0512) 34-11-98 и 102», – говорится в сообщении.

Напомним, что в Николаевской области продолжают разыскивать подростка, пропавшего полгода назад.