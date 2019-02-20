В Черновцах разыскивают женщину, подозреваемую в отравлении более 30 собак – среди них были хаски и овчарка

Фото: Скриншот из видео В Черновцах в одном из районов города за несколько недель нашли мертвыми более тридцати собак. Среди погибших были как бездомные, так и домашние собаки.

Об этом идёт речь в сюжете телеканала 112 Украина.

После произошедшего активисты провели экспертизу, чтобы установить причину смерти одной из собак. Её результаты показали, что животное отравили. В течение трёх недель в округе нашли мертвыми около 30 собак, среди которых были домашние хаски и овчарка.

По словам местных жителей, бездомные собаки были стерилизованы и привиты, а также не проявляли агрессию к людям. Они уверены, что яд разбрасывала неизвестная женщина.

В свою очередь руководитель ЖКХ городского совета Владимир Бешлей на своей странице в Facebook сообщил, что уже обратился в правоохранительные органы, чтобы привлечь виновных к ответственности.

В полиции открыли уголовное производство по статье 299 Уголовного кодекса Украины («Жестокое обращение с животными»). Виновнику отравления грозит арест на срок до 6 месяцев или ограничение свободы сроком до трех лет. Также правоохранители сейчас устанавливают личность женщины, которая разбрасывала еду.

Ранее сообщалось, что николаевская полиция уже семь месяцев расследует дело об эвтаназии бездомных собак на КП «Центр защиты животных».