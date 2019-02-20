Депутаты горсовета раскритиковали департамент финконтроля – Ермолаев назвал это «спектаклем Оппоблока»

Депутаты Николаевского городского совета на заседании бюджетной комиссии высказали свои претензии директору антикоррупционного департамента Андрею Ермолаеву в части того, что ведомство не выполняет в полной мере свои обязанности, а также не предупредило хищение 7 миллионов гривен на школьниках города.

Об этом речь шла в среду, 20 февраля, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как известно, сегодня, в Николаеве сотрудники следственного управления ГУНП в Николаевской области проводят более 120 обысков в учебных заведениях города Николаева, в комбинате общественного питания, а также у фирм-поставщиков продуктов питания.

— Наш город в очередной раз потряс громкий коррупционный скандал. Речь идет о том, что на здоровье наших детей выведено более 7 миллионов гривен. Это из ряда вон выходящая ситуация. К сожалению, такая ситуация закономерна, мы не первый раз с вами говорим о том, что деньги в КОПе расходовались неэффективно. С 2016 года мы требовали отчета этого предприятия и та тишина, которая последовала от руководства города, повлияла на то, что сейчас происходит, - отметил Зоткин.

В частности, депутат напомнил, что в мэрии есть департамент по противодействию коррупции, который должен контролировать эффективное распределение бюджетных средств, а также предупреждать какие-либо хищения. В связи с этим, он предложил пригласить на комиссию директора департамента Андрея Ермолаева, чтобы тот доложил по данному вопросу. В аппарате совета отметили, что его нет на месте и на комиссии он не появиться. Однако депутаты от фракции «Оппозиционный блок» Артем Грозов, Павел Зоткин и Вячеслав Янков решили самостоятельно в этом убедиться и нагрянули в кабинет Ермолаева. Чиновника там не оказалось, возвращаясь на заседание депутаты встретили его в коридорах мэрии и таки пригласили на комиссию.

Сергей Карцев и Сергей Кантор Артем Грозов, Вячеслав Янков и Вера Святелик Елена Киселева

После того, как заседание продолжилось депутаты интересовались у чиновника, какие мероприятия проводит департамент, чтобы не допускать подобные ситуации с хищением бюджетных средств на детском питании, а также что предпринимается в данной ситуации.

Андрей Ермолаев Андрей Ермолаев сообщил, что не его департамент обнаружил нарушения в поставке продуктов и сообщил в полицию. Также он отметил, что ситуацией с КОПом занимается полиция, а департамент не имеет полномочий заниматься делами, связанными с хищением. К тому же он добавил, что ответственность за плохие продукты питания несут те люди, которые при приеме маргарина, вместо масла подписали все документы и не завили о подмене продукта.

В частности, депутаты поднимали и другие вопросы касательно деятельности департамента, это и результаты конкурса по управляющей компании, и деятельность ЖКП «Південь», где сотрудникам до сих пор не выплатили заработную плату, хотя на КП есть замдиректора ЖЭКа, который получает хорошую зарплату, также Павел Зоткин интересовался касается того, проверяются ли те факты, которые он публикует на своей странице в Facebook.

К тому же, присутствующая на комиссии глава фракции «БПП» Елена Киселева акцентировала внимание на том, что у департамента слишком много обязанностей, и с большинством из них он не справляется, в том числе и дискредитирует весь депутатский корпус.

— Мы выделяем деньги на кормление детей за средства налогоплательщиков, становимся потом во всех заголовках, в рамках которых 7 миллионов это потом нормально. 7 миллионов - это не 700 гривен. И эти моменты они все равно где-то двигаются. Почему? Потому что наличие департамента и его неэффективная работа, она дискредитирует нас и власть. Эту проблему действительно нужно решать, но никакие мероприятия для этого не были приложены, которые могли бы быть, которые могли бы быть в противовесе. Мы за весь год нашего созыва при вашем участии нигде не видели. Просто ноль, и мы должны это признать. И нам не очень хочется быть в каких-то скандалах, - сказала Елена Киселева.

В связи с этим, депутаты выступили за уменьшение полномочий департамента. Также Артем Грозов предложил заслушать отчет директора департамента и представить депутатам дальнейшую стратегию, которой они будут придерживаться в своей работе.

Депутат от фракции «Наш Край» Владислав Ентин заявил, что департамент получает откаты с коррупционных схем и его нужно ликвидировать, а только после этого решать есть ли в его существовании смысл или нет.

Александр Бернацкий Зинаида Танасевич и Павел Зоткин (крайние слева)

В итоге, члены комиссии приняли решение обратиться к мэру Александру Сенкевичу и секретарю горсовета Татьяне Казаковой, чтобы на ближайшей сессии перед депутатами отчитался Андрей Ермолаев. Перед этим, чиновник должен будет пройти комиссию по вопросам законности и гласности.

После обсуждения этого вопроса депутаты пытались вернуться к обсуждению повестки дня, однако несколько депутатов покинули заседание, тем самым лишив ее кворума.

В комментарии «Преступности.НЕТ» Андрей Ермолаев отметил, что не совсем понимает при чем департамент противодействия коррупции к случившейся ситуации на КОПе.

— Во-первых, там тендерная закупка, во-вторых, если вместо масла поставляется маргарин, знаете, если кто-то передает, то кто-то в школах ставит свою подпись. Ответственность у нас индивидуальная. Для этого у нас есть правоохранительные органы, которые проводят оперативно-розыскную деятельность. Они отработали и выявили нарушение. Вообще, это какая-то месть «Оппоблока» когда мы, например, сносим их незаконные конструкции: на Комсомольской, на Намыве. Мне такие «приветы» передавали: «мы тебе на сессии покажем». Комиссия прошла в стиле «ты виноват уж тем, что хочется мне кушать». Я объясняю, что у каждого органа своя задача. Я нормально реагирую на критику и не говорю, что все мои сотрудники идеально работают, но то, что сегодня заслушали только вопрос по КОПу и разошлись – это…, - отметил Ермолаев.

Также он отметил, что к антикоррупционному департаменту слишком много претензий со стороны депутатов, чего например не было когда проходили обыски в департаменте энергоэффективности или у вице-мэров.

На уточняющий вопрос о том, не поступало ли от кого-либо жалоб на нарушения в работе КОПа, Ермолаев ответил отрицательно. Также он добавил, что предприятие ушло от допороговых закупок и все закупки проводятся с помощью системы Prozorro, которые регулируются законодательством о госзакупках.

— Наш департамент не ведет оперативно-розыскную деятельность, для этого есть правоохранительные органы. А на комиссии какой-то спектакль был. Лучше бы Артем Грозов так опекался «Півднем», потому что когда он ушел там были проверки гоструда, которые показали, что за два месяца перед сокращением работников на предприятие заходили средства, однако зарплаты руководство не выплачивало. Перескакивали с КОПа на другие вопросы. Я это связываю с тем, что мы начали сносить незаконные сооружения депутатов от оппоблока. Я не боюсь оппоблока, ни депутатов, я буду дальше делать свою работу. Если бы была конструктивная критика, а не огульные заявления заранее запланированной тусовки. Люди не хотят истины, не хотят слушать, перекрикивают, - заявил Ермолаев.

Напомним, что в прошлом году тендер на питание николаевских детей на 2018 год выиграла одесская фирма «Олимпия Сервис», которая предложила услугу за 59 миллионов 990 тысяч 999 гривен. После этого и.о. мэра Николаева Татьяна Казакова заявила, что не хочет терять КОП и надеется оставить за ним обслуживание буфетов в школах. Отреагировал на ситуацию и глава Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко, который попросил городскую власть Николаева принять взвешенное и законное решение и заявил, что «питанием в николаевских школах должна заниматься власть, а не предприятия».

После этого мэрия Николаева попросила полицию и прокуратуру проверить законность проведениятендера на питание детей. А выигравшая тендер на питание детей фирма «Олимпия Сервис» заявила, что ей препятствуют власти Николаева.

9 февраля тендерный комитет отдал победу киевско-литовской фирме «Понтем.уа», которая предложила на торгах цену всего на 1 гривну больше, чем предлагала одесская фирма «Олимпия Сервис». Но через две недели и фирме «Понтем.уа» отменили победу в тендере. 26 февраля исполком горсовета издал решение, что КОП будет кормить детей в школах и детсадах Николаева до определения победителя тендера.

В итоге, Антимонопольный комитет Украины признал КОП победителем публичных закупок городского коммунального предприятия по организации питания в учебных заведениях.

Стоит отметить, что накануне в здании Николаевского городского совета сотрудники полиции также провели обыск в департаменте энергетики, энергосбережения и внедрения инновационных технологий.

Позже в полиции уточнили, что обыски связаны с расследованием производства по фактам растраты чужого имущества должностными лицами и средств, выделенных на реконструкцию с термосанации здания образовательного учреждения, капитального ремонта отопления и кровли с утеплением фасада здания спортивной школы. Квалифицировали производство по части 3 статьи 191 («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением») Уголовного Кодекса Украины.

В тот же день обыски провели также в кабинетах заместителей городского головы Юрия Степанца и Александра Омельчука в рамках того же дела.

Во вторник, 19 февраля стало известно, что на ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» сотрудники Следственного управления ГУ Нацполиции также проводят обыски.

Напомним, что ранее в Николаеве на Намыве снесли незаконное кафе «Ковбой», которое принадлежит депутату горсовета от фракции «Оппозиционный блок» Владимиру Садыкову. Ранее, в пляжной зоне микрорайона Намыв сотрудники департамента противодействия коррупции Николаевского горсовета сносили незаконные МАФы. На место демонтажа выезжали также и депутаты горсовета от «Оппоблока».

Отметим, что ранее городской голова Николаева Александр Сенкевич уволил депутата от фракции «Оппозиционный блок» Вячеслава Янкова с должности директора коммунального предприятия «Дорога».