В Николаеве «Renault» сбил ребенка – пострадавшего забрала «скорая»

Фото из архива Вечером в среду, 20 февраля, в Ингульском районе Николаева произошло дорожно-транспортное происшествие при участии легкового автомобиля и ребенка.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили в пресс-службе управления патрульной полиции в Николаевской области.

По предварительной информации, автомобиль «Renault» ехал по проспекту Мира со стороны Площади Победы в сторону Васляева. При повороте на улицу Скульптора Измалкова в нескольких метрах от пешеходного перехода автомобиль сбил ребенка 10-11 лет.

Как утверждает водитель, мальчик выбежал на дорогу из-за стоящих на светофоре автомобилей, которые двигались с улицы Измалкова на проспект, вследствие чего он не увидел перебегающего ребенка в неположенном месте.

Ребенка забрала приехавшая на место аварии карета скорой медицинский помощи. Предварительно, у него перелом ноги. На данный момент на месте частично затруднено движение. Сотрудники патрульной полиции пропускают транспорт в реверсивном режиме.

Напомним, что ранее в Николаеве водитель «Opel» сбил на пешеходном переходе 12-летнюю девочку и ее мать.