В Николаеве открыли мемориальную доску, посвященную ветерану АТО

В Николаеве в Высшем профессиональном училище судостроения 19 февраля открыли мемориальную доску, посвященную ветерану АТО Сергею Аркушу.

Об этом сообщили в администрации Корабельного района.

Сергей Аркуш является выпускником этого училища, он умер в сентябре 2017 года, защищая суверенитет и территориальную целостность Украины. Накануне Дня Героев Небесной сотни почтить память Сергея пришли побратимы, родные, близкие и друзья.

Сайт «Корабелов.Инфо» пишет, что Сергей Аркуш во время АТО служил в морской пехоте. В 1990-х он служил в Очакове в морском центре специальных операций, был командиром катера, старшим инструктором-водолазом, командиром взвода охраны. Уволился с ВСУ в январе 2000 года и переехал в Николаев.

В 2015 году ушел добровольно в армию, подписал контракт до окончания войны. В 2015 он получил ранения, было ​​подозрение на онкологию, но он вернулся на передовую. В декабре 2016 года ему установили диагноз: онкологическое заболевание легких, вызванное отравлением во время выполнения боевых задач в зоне АТО. 9 месяцев он вместе с близкими боролся с тяжелой болезнью и умер 14 сентября 2017 года.

Награжден медалью «За оборону Мариуполя», знаком «Памятный морской крест», памятным знаком «Патриот Украины», благодарностью городского головы за активное участие в обороне Мариуполя, орденом Ивана Сирко (посмертно).

Напомним, что ранее в Николаеве открыли мемориальную доску известному хореографу Владимиру Почтаренко.