Численность населения Украины уменьшилась на 233 тысячи человек, - Госстат

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Численность населения в Украине, по оценке, на 1 января 2019 года составила 42153,2 тысячи человек. За 2018 год численность населения уменьшилась на 233,2 тысячи человек.

Об этом свидетельствуют подсчеты Государственной службы статистики, передает Левый Берег.

Так, в 2018 году в Украине умерло 588 тысяч человек (в том числе 2,4 тысячи детей в возрасте до года), родилось - 336 тысяч. На 100 умерших человек в Украине приходится только 57 живорожденных.

Отмечается, что миграционная убыль за 2018 год оценивается в 18,6 тысяч человек. Крым и Севастополь в статистике не учтены. Также лишь частично учитываются оккупированные территории Донецкой и Луганской областей.

По данным последней всеукраинской переписи населения, проведенной в декабре 2001 года, численность населения составляла 48 415,5 тысяч человек, из них 32 538 тысячи человек - городское население, 15 877,5 тысяч  человек - сельское.

Ранее сообщалось, что в Украине смертность населения превышает рождаемость почти вдвое.

Юлия Светлая

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русскийобщество