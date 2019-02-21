В Германии конфисковали дома и деньги на €50 миллионов по делу об «отмывании» денег из России

Следственные органы Германии конфисковали недвижимость и денежные средства в общей сложности в размере 50 миллионов евро по делу об одном из крупнейших в истории случаев отмывания денег.

Об этом сообщает DW.

«Дело расследуется в связи со схемой, получившей название «Ландромат» или «Русская прачечная», по которой через банки в Латвии и Молдавии из России были выведены 22 миллиарда долларов, сообщили в среду, 20 февраля, прокуратура в Мюнхене и Федеральное ведомство по уголовным делам», - говорится в сообщении.

Отмечается, что Мюнхенские правоохранители ведут расследование в отношении трех обвиняемых, которые владеют в федеральных землях Бавария и Гессен недвижимостью на 40 миллионов евро. Представительница прокуратуры заявила, что данные о подозреваемых не называются, так как следствие еще ведется.

Конфисковали четыре дома в баварских городах Нюрнберг, Регенсбург, Мюльдорф-на-Инне и в гессенском Швальбахе-на-Таунусе. Также, следователи изъяли 6,7 миллиона евро в двух немецких агентствах недвижимости и еще 1,2 миллиона евро на счету в одном из банков Латвии.

«Русская прачечная» является, предположительно, крупнейшей в истории операцией по отмыванию денег. Известно об этой мошеннической схеме стало в 2014 году по результатам расследования Центра исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP)», - подчеркнули в издании.

Напомним, ранее, через отделение банка в Эстонии «отмыли» 200 миллиардов долларов, деньги связывали с РФ и окружением Путина.