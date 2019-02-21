«КС «Яготин» фактически получит «вторую жизнь», - глава «Укртрансгаза» Хоменко

Руководитель «Укртрансгаза» Андрей Хоменко рассказал о работе Украинской газотранспортной системы «Яготин», основным поставщиком для которой является николаевская «Зоря»-«Машпроект».

Информацию он опубликовал на своей странице в Facebook.

«Учитывая, что легендарное Николаевское предприятие «Зоря-Машпроект» является основным поставщиком высокотехнологичного оборудования для ГТС Украины, николаевцы должны знать, где работает это оборудование, как оно неоценимо помогает всей газотранспортной системе страны», - написал Хоменко.

Так, Яготин - небольшой город, районный центр, на границе Киевской и Полтавской областей, большинству украинцев знаком благодаря бренду производителя молочной продукции.

«Однако для газовиков это название имеет другое, стратегическое значение. Ведь именно здесь уже 45 лет, без остановки, эксплуатируется один из важных объектов украинской ГТС - компрессорная станция «Яготин», - отметил руководитель «Укртрансгаза».

По словам Хоменко, уникальность КС «Яготин» заключается в том, что она является последней в цепи газоснабжения Киева и столичного региона.

«Данная компрессорная станция транспортирует украинский газ, добываемый на Харьковщине и Полтавщине магистральными газопроводами «Шебелинка - Диканька - Киев», «Шебелинка - Полтава - Киев», «Ефремовка - Диканька - Киев». К тому же есть возможность задействования ее мощностей к транзиту газа по газопроводу «Елец -Курск-Киев», - написал Хоменко.

Также он отметил, что в случае, если объем транспортировки российского газа по территории Украины уменьшится, Яготинская КС останется загруженной, благодаря транспортировке газа собственной украинской добычи.

«Именно поэтому станция была включена в программу модернизации украинской ГТС. Благодаря переоборудованию станции, которую должна осуществить «Зоря-Машпроект», КС «Яготин» фактически получит «вторую жизнь». Проект предусматривает строительство нового компрессорного цеха с современными газоперекачивающими агрегатами и оборудованием, что значительно повысит эффективность и экономичность его эксплуатации», - подчеркнул руководитель «Укртрансгаза».

Напомним, что ранее николаевская «Зоря» отдала на субподряд работы на 756 миллионов гривен.