В селе на Николаевщине хотят отправить в отставку главу сельсовета – она назвала это политическими баталиями

Часть жителей села Петровка Николаевского района собрали подписи за отставку главы местного сельсовета Светланы Цинаковской.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила Татьяна Костева.

На минувших выходных группа жителей села собралась у дома культуры и позвала на встречу Цинаковскую, чтобы заслушать отчет о результатах ее работ в 2018 году. По их словам, глава сельсовета не пришла. Собравшиеся заявили, что Цинаковская не предоставляет им никакой информации об использовании средств и отказывается взаимодействовать с общественностью.

В итоге они создали инициативную группу в составе 15 человек и решили отозвать решение сельского совета и депутатов относительно их присоединения к Веснянской ОТГ. Также они изъявили желание отозвать Цинаковскую с должности главы Петровского сельского совета. По их словам, на сборы пришли не менее 100 человек.

«Видит время, люди и Бог, 7 месяцев мы пытались гуманным путем достучаться до дверей органов местного самоуправления, но к нам, как и ко всем вам сегодня повернулись спиной.Поэтому берем все вместе свою судьбу и свое село в руки, и в соответствии с законодательными нормами под лозунгом «Власть общине» попробуем сделать первые шаги. Позади лицо голов сельского совета, которые пренебрегли главным культурным центром. Это построение - это показатель уровня нашей с вами культуры», - возмутились они.

Светлана Цинаковская В комментарии «Преступности.НЕТ» Светлана Цинаковская назвала происходящее политическими баталиями и сведением счетов. По её словам, один из организаторов сборов в 2014-м году также подавал свою кандидатуру на пост сельского головы, однако не прошел.

- Желающих было 12 человек на должность. И прошла я. Обиженных осталось много и с этих пор всё началось. Постоянно собирались сходки, постоянно телевидение вызывали, работать практически не давали, - рассказала она.

По её словам, ей вместе с депутатами удалось организовать нормальную подачу воды в село, несмотря на то, что общественность мешала этому процессу. Также она заявила, что неоднократно обращалась в Служба автодорог с просьбой произвести ямочный ремонт дороги, однако повлиять на это не смогла.

- Дорога находится на балансе автодора, а наш бюджет ремонт не тянет. В 2017-м году нам сделали ямочный ремонт дороги, в 2018-м мы тоже просили сделать. Они сообщали, что мы включены в общий план. В управление инфраструктуры обращались, однако ответы получали идентичные, - отметила она.

Что касается присоединения к ОТГ, так Цинаковская заявила, что они отправили в ОГА письмо с просьбой учесть пожелания села, но «никакого объединения никто не начинал и начинать не собирается».

- В апреле 2017-го года на каждом избирательном округе были проведены сходки и вопрос стоял не присоединения, а предложения о внесении изменений в перспективный план. Все депутаты и я вышли на округи, пообщались с населением, люди были «за». Большинство хотело остаться самим или сделать центр в Петровке, но план уже был утвержден, - объяснила глава сельсовета.

Также она заявила, что организаторами сходок является семья Костевой, Павла Курака и местного попа Адрея Клебана. Он, по ее словам, когда-то просил выдать ему землю, которая предназначена под расширение села, а она отказала.

Напомним, что на Николаевщине РГА хочет понизить статус двух школ – местные советы выступают против.