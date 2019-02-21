«Легальное трудоустройство за рубежом гарантирует, что вас не кинут», – николаевский эксперт поделился секретами, как получить хорошую работу за границей

Национальный банк Украины прогнозирует рост объемов денежных переводов в Украину от трудовых мигрантов в 2019 году на 5% — до 12,2 миллиардов долларов США.

Об этом написал глава совета Национального банка Украины Богдан Данилишин на своей странице в Facebook.

Он добавил, что четвертый год подряд растут денежные переводы из Польши — от 1,4 до 3,6 миллиардов долларов США, в свою очередь, из России существенно уменьшились — с 1,7 до 1,1. Увеличились также поступления из США, Чешской республики, Италии, Соединенного Королевства Великобритании, Германии, Кипра, Израиля и других стран.

По данным Всемирного банка, начиная с 2016 года объем денежных переводов устойчиво превышает 10% ВВП. Как заявлял министр соцполитики Андрей Рева, на непостоянной основе за рубежом работает от 7 до 9 миллионов украинцев.

В свою очередь николаевский эксперт по трудоустройству за границей Евгений Климов из агентства https://insightwork.com.ua/ говорит, что благодаря безвизу, сегодня намного легче получить работу в Польше, нежели это было раньше:

– В большинстве случаев, для легального трудоустройства, необходима виза той страны, в которой вы собираетесь работать. Однако бывают исключения. Например, в Польше, возможно легально трудоустроиться, на 90 дней, имея только биометрический загранпаспорт.

Он подчеркивает, что официальное трудоустройство, в отличии от нелегальной работы за границей, дает больше гарантий наемному работнику.

– Нелегальная работа сулит большие риски, в первую очередь, для работника. Причин тому несколько: во-первых, на предприятие, на котором вы работаете, может прийти проверка, в результате которой выяснится, что тот или иной сотрудник работает нелегально, и такой человек будет депортирован. Депортация предусматривает оплату штрафа и запрет на въезд в данную страну на определенный период. Для стран входящих в ЕС, депортация будет на срок от двух до пяти лет. Во-вторых, в случае нелегального трудоустройства, работник никак не застрахован от разного рода форс-мажорных обстоятельств. Работодатель может выплатить зарплату не в том размере, в котором она должна быть, или не выплатить её вовсе, так как взаимоотношения работодателя и работника не закреплены никакими документами. В данном случае всё зависит от порядочности работодателя. У неоформленного официально сотрудника нет подходящей медицинской страховки, работодатель не несёт за него ответственности, в случае производственной травмы. Список можно продолжать, — рассказывает Климов.

В качестве примера того, как без официального трудоустройства можно остаться один на один со своей проблемой в чужой стране, Климов рассказывает историю, которая произошла с одной украинкой в Польше:

– Недавно в Польше был случай, когда у одного недобросовестного работодателя, была нелегально трудоустроена женщина из Украины. У нее в рабочее время случился инсульт. Этот работодатель отвез женщину на вокзал, и оставил на лавочке, чтобы органы порядка там её обнаружили, и не предъявили ему обвинения, в том, что у него на предприятии работают нелегально трудоустроенные украинцы.

Эксперт по трудоустройству за рубежом убежден, что легальное трудоустройство — это в первую очередь безопасность и стабильность, которой не стоит пренебрегать, находясь в чужой стране. Поэтому рекомендует обращаться за помощью в легальном трудоустройстве в известные агентства с большим портфелем опыта, например, как https://insightwork.com.ua/ — в Николаеве.

Чтобы получить хорошую легальную работу, конечно же, изначально нужно вложить средства в этот процесс — оплатить документы, билет и гонорар агентства. Но эти затраты возвращаются, как правило, в первый же месяц работы.

– В среднем, для трудоустройства потребуется от 100$ до 400$. Одним из самых доступных вариантов является трудоустройство в Польше по биометрическому паспорту. Стоимость этого процесса не должна превышать 100$, включая покупку билета на автобус. В данный момент, большой популярностью пользуется Чехия, где разнорабочий получает около 1000$ в месяц. Однако для того, чтобы легально работать в Чехии, потребуется оформить визу на 90 дней. Стоимость оформления такой визы, с последующим трудоустройством, колеблется около 300$.

Чтобы получить работу в любой из стран, в первую очередь, необходимо найти работодателя, который хочет вас нанять на работу.

– Для трудоустройства в любой из стран, в первую очередь необходимо иметь потенциального работодателя, готового принять вас на подходящую вам должность. К примеру, чтобы устроиться на работу в Польшу достаточно всего лишь согласовать дату приезда с работодателем. Уже на месте пройти медицинское обследование. В миграционной службе вам выдадут разрешение на трудоустройство, после чего можно смело приступать работе. В остальных странах процедура почти такая же, только при наличии рабочей визы, оформленной на основании приглашения от работодателя. Имея все это, достаточно по приезду заключить контракт и можно приступать к работе. Помощь в легальном трудоустройстве за рубежом можно получить в специализированых агенствах — например, в нашем https://insightwork.com.ua/. На сегодняшний день мы являемся лидерами в своем сегменте и ежемесячно трудоустраиваем несколько сотен человек за границей. В Странах Европы сейчас востребованы специалисты почти всех рабочих профессий. В частности, строители, водители, сварщики, слесари, электрики, автомеханики, а также разнорабочие на склады и производство.

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