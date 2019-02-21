В Николаевской мэрии проведут служебное расследование из-за дела о некачественном питании детей – директора КОПа пока отстранили

Директора коммунально-производственного предприятия по питанию учебных заведений (КОП), где проводили обыски по делу о некачественном питании школьников, Глеба Новоторова с 22 февраля отстраняют от должности на время проведения служебного расследования.

Об этом во время брифинга, который состоялся в четверг, 21 февраля, рассказал первый заместитель Николаевского городского головы Владимир Крыленко.

Как известно, 20 февраля полиция провела 135 обысков в Николаеве, Хмельницком и Одессе по делу о присвоении средств при поставках продуктов для питания николаевских школьников. В полиции предполагают, что махинации с продуктами могли провести, чтобы присвоить 7 миллионов гривен из бюджета.

По словам Крыленко, было принято решение о создании комиссии для служебного расследования относительно Новоторова. В состав этой комиссии вошли представители юридического департамента горсовета, управления образования, департамента экономического развития и департамента внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции. Возглавляет ее вице-мэр по вопросам ЖКХ Юрий Степанец.

– Это распоряжение (о создании комиссии, – ПН) сегодня подписано и мы начинаем с работу по проверке того, что произошло, и предоставлению оценки действиям тех должностных лиц, которые, возможно, совершили преступление или нарушили исполнительную дисциплину, – сказал Крыленко.

Также он добавил, что первой инициативой этой комиссии является предписание об отстранении Глеба Новоторова от должности на время служебного расследования.

– Он отстранен с завтрашнего числа и до окончания проверки. Назначен исполняющим обязанности начальника экономист этого предприятия Минько Наталья Олеговна. Это второе решение, которое принял горисполком, - отметил вице-мэр.

Кроме этого, Владимир Крыленко заявил, что им было подписано распоряжение об организации проверок состояния питания в учебных заведениях Николаева. Для этого будут привлечены специалисты управления здравоохранения, родители учащихся и представители учебных заведений.

Отметим, что Новоторов на данный момент находится в отпуске. Крыленко в комментарии изданию рассказал, что уже отстраненный директор КОП сейчас вне города.

Напомним, что глава Николаевской областной государственной администрации Алексай Савченко заявил, что мэр Николаева Александр Сенкевич даст оценку действиям руководства коммунально-производственного предприятия по питанию учебных заведений (КОП).