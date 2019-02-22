На Николаевщине нашли и обезвредили 32 взрывоопасных предмета времён прошлых войн

В Николаевской области в течение 19-21 февраля группа пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда специального назначения уничтожила 32 взрывоопасных предмета времен прошлых войн.

Об этом сообщают в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Так, во время поиска металлолома местный житель села Новоегоровка Баштанского района нашел 5 артиллерийских снарядов калибром 85 миллиметров. Пиротехники во время обследования территории нашли ещё 24 снаряда того же типа.

На открытой территории по улице Пшеницына николаевец во время прогулки наткнулся на минометную мину калибром 120 миллиметров.

Также артиллерийский снаряд калибром 76 миллиметров обнаружили на открытой территории села Себино Новоодесского района, а в селе Нечаяное Николаевского района - артснаряд калибром 122 миллиметра. Все боеприпасы уничтожили путем контролируемого подрыва.

Ранее сообщалось, что суд амнистировал подполковника 36-й бригады, приказавшего установить взрывчатку на полосе препятствий, на которой взорвался морпех.