В КОПе заявили, что полиция во время обыска изъяла не те молочные продукты, а николаевские учебные заведения остались без масла

Николай Гусев На николаевском коммунально-производственном предприятии по питанию учебных заведений, где проводили обыски по делу о некачественном питании школьников, заявили, что во время следственных действий изъяли не те молочные продукты, о которых шла речь в постановлении суда.

Об этом в комментарии журналистам рассказал представитель КОПа Николай Гусев.

По словам Гусева, в постановлении Заводского райсуда на проведение обыска было указано, что изъяты должны быть документы касательно поставки молочных продуктов, поставщиком которых было ООО «Прод-Юг», а также предприятий с ним связанных. При этом Гусев добавил, что серьезных претензий к качеству поставляемой этим предприятием продуктов не было.

– Предприятие «Прод-Юг» непосредственно через конкурс на основании открытых торгов выиграло тендер и стало победителем. На протяжении 2018 года оно поставляло кисломолочную продукцию, то есть сыр, сметану, а также некоторые другие молочные продукты. У нас замечаний к ним в связи с жалобами не было, – рассказал он.

Также он отметил, что помимо прочего, ответственным за качество продукции является и сама фирма-поставщик. Гусев добавил, что периодически комбинат проводит исследования по качеству продукции, которая поставляется.

– В соответствии с договором, заключенным между управлением образования и КОПом, за качество этой продукции отвечает непосредственно предприятие. В то же время, по договорам, которые мы заключаем с поставщиками, ответственность за качество продукции несет поставщик, – акцентировал представитель КОПа.

- Стоит отметить, что договор с «Прод-Юг» уже не работает. По условиям нового договора стало ООО «Сонед», - акцентировал он.

Кроме того Николай Гусев рассказал, что в связи со следственными действиями, которые прошли на КОПе 20 февраля, на время были сбои в работе предприятия. В связи с этим работники вместе со следственной группой до утра были вынуждены находиться на территории комбината, а автомобили не могли доставить продукты в учебные учреждения. Также он посетовал на то, что «предприятие осталось без сливочного масла».

– Почему? Потому что оно было изъято следственным органом. Хотя на сегодняшний день это продукция не «Прод-Юг», а другого поставщика. Хотя в постановлении следователя было указано, что изъята должна быть другая продукция – которая поставляется компанией «Прод-Юг» и связанными с ней лицами. Эти лица, предприятие, которое сейчас поставляет, не является «теми» лицами. То есть мы оставили учебные заведения без этого масла. Но мы имеем возможность и право обеспечивать только через «Прозорро». Если мы прервем свои отношения с поставщиком, то нам нужен будет как минимум месяц для того, чтобы провести эти конкурсные торги, - рассказал Гусев.

Как известно, 20 февраля полиция провела 135 обысков в Николаеве, Хмельницком и Одессе по делу о присвоении средств при поставках продуктов для питания николаевских школьников. В полиции предполагают, что махинации с продуктами могли провести, чтобы присвоить 7 миллионов гривен из бюджета.

Также напомним, что директора коммунально-производственного предприятия по питанию учебных заведений (КОП), где проводили обыски по делу о некачественном питании школьников, Глеба Новоторова с 22 февраля отстраняют от должности на время проведения служебного расследования.