Стать студентом университета им. П.Орлика, можно прямо сейчас, не дожидаясь вступительной кампании

В феврале началась регистрация 11-классников для участия во внешнем независимом оценивании. От результатов этого тестирования будет зависеть их возможность осуществить мечту и поступить в университеты.

Об этом сообщает Международный классический университет им. П. Орлика.

Но условия вступительной кампании в этом году опять поменялись. И стать студентами вузов для многих нынешних школьников может оказаться сложнее.

Например, подать документы для поступления на медицинские специальности не смогут те абитуриенты, которые набрали на ВНО меньше 150 баллов. Если результат тестирования ниже 130, то вам не суждено стать фармацевтом или специалистом в области права.

Процесс поступления на юридические специальности усложняется ещё и введением обязательного Единого государственного квалификационного экзамена (ЕГКЭ). Тем же, кто планирует продолжить юридическое образование в магистратуре, необходимо будет пройти тесты LSAT (Low School Admission Test) и подтвердить знание иностранных языков. Всё это сделает юробразование элитарным и недоступным для большинства выпускников школ.

«Пороговые баллы» в этом году установлены по каждому предмету. Участники тестирования, которые не преодолеют обязательный «порог», не смогут использовать результат внешнего оценивания по этому предмету для поступления.

Неприятные для абитуриентов и их родителей новшества могут коснуться и системы оплаты. Во-первых, планируется сокращение бюджетных мест на наиболее популярные специальности в пользу госзаказа на некоторые маловостребованные у молодёжи профессии. При этом, рассматривается вопрос о том, что госзаказ необходимо будет отрабатывать в местах, определённых государством.

Во-вторых, оплата за учёбу по контракту может существенно повыситься. Министерство образования и науки требует убрать демпинговые, с их точки зрения, цены и привести их в соответствие с себестоимостью и расходами на «бюджетников». А это значит, что стоимость образования для контрактников может увеличиться в несколько раз.

- Не может быть такого, что государство тратит на обучение студента 26-27 тысяч гривен, а колледж, который входит в состав университета, набирает контрактников на 7-10 тысяч гривен. Демпинг завершается. В Законе Украины «О государственном бюджете» уже предусмотрены мероприятия по этому поводу, - отметил Генеральный директор директората высшего образования и образования взрослых МОН Олег Шаров.

Так же в этом году сокращены сроки вступительной кампании и уменьшено количество специальностей, на которые можно подать документы.

2019 год является последним годом набора на образовательный уровень «младший специалист».

Избежать рисков и, несмотря ни на что, осуществить свою мечту о высшем образовании уже сегодня предлагает Международный классический университет им.П.Орлика.

Один из вариантов – начать учёбу с прохождения дистанционного курса рабочей специальности.

Учащиеся 11-х классов могут это сделать прямо сейчас, поступив на дистанционный курс параллельно с учёбой в школе. В результате, одновременно с аттестатом они получат диплом квалифицированного работника по одной их выбранных специальностей: МЛАДШАЯ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ПО УХОДУ ЗА БОЛЬНЫМИ; ЛАБОРАНТ ХИМИКО-БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА; ДЕЛОВОД; СТЮАРД; КАССИР (НА ПРЕДПРИЯТИИ, В УЧРЕЖДЕНИИ, ОРГАНИЗАЦИИ); ПАСПОРТИСТ; ОХРАННИК.

После получения диплома квалифицированного работника, независимо от результатов ВНО, абитуриенты, по их желанию, будут зачислены сразу на второй курс колледжа университета. В колледже студенты могут освоить такие специальности: ФАРМАЦИЯ; ПРАВО; КОМПЬЮТЕРНАЯ ИНЖЕНЕРИЯ; ЖУРНАЛИСТИКА; ГОСТИНИЧНО-РЕСТОРАННОЕ ДЕЛО; ГЕОДЕЗИЯ И ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО; ФИНАНСЫ, БАНКОВСКОЕ ДЕЛО И СТРАХОВАНИЕ; УЧЁТ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ; МАРКЕТИНГ; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО, ТОРГОВЛЯ И БИРЖЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ; МЕДСЕСТРИНСТВО.

Окончив колледж, студент получает диплом младшего специалиста и возможность, не сдавая внешнее тестирование, быть принятым сразу на 3 курс бакалаврата университета и получить высшее образование по таким специальностям:

- ТРАНСПОРТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ)

- ТЕХНОЛОГИИ МЕДИЦИНСКОЙ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ

- ФИНАНСЫ, БАНКОВСКОЕ ДЕЛО И СТРАХОВАНИЕ

- ПСИХОЛОГИЯ (МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ)

- ФИЗИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ, ЭРГОТЕРАПИЯ

- ГОСТИНИЧНО-РЕСТОРАННОЕ ДЕЛО

- ГЕОДЕЗИЯ И ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО

- КОМПЬЮТЕРНАЯ ИНЖЕНЕРИЯ

- ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

- НАЧАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

- МЕДСЕСТРИНСТВО

- ЖУРНАЛИСТИКА

- ФАРМАЦИЯ

- ТУРИЗМ

- ПРАВО

И всё это без волнений по поводу результатов ВНО, завышенных цен и дополнительных экзаменов и тестов.

К тому же срок получения высшего образования в этом случае сокращается от 6 месяцев до одного года. И за это время студент получает несколько квалификаций.

Чтобы быть уверенным в правильности выбора именно такого пути, 11-классники могут пройти пробное тестирование как в сроки, определённые Украинским центром оценивания качества образования, так и на сайте МКУ им.П.Орлика в любое удобное для каждого желающего время. И если результат окажется не таким, как вы ожидали, стоит себя подстраховать и рассмотреть вариант прохождения дистанционного курса рабочей специальности с последующей учёбой в колледже и университете.

Такой же вариант возможен и для выпускников школ прошлых лет, которые опасаются сложностей с ВНО.

Они могут получать рабочую профессию как дистанционно, так и на стационаре.

Открыты двери университета и для тех, кто по каким-то причинам не смог закончить любой другой вуз ранее.

Если у студента есть академическая справка об обучении, он имеет законное право просто восстановиться в учебном заведении. В университете им.П.Орлика такие студенты могут без проблем продолжить учёбу на любом уровне - от младшего специалиста и бакалавра до магистратуры, в зависимости от того, на каком уровне они учились ранее.

Ещё одна интересная модель для получения высшего образования без озвученных выше рисков – это учёба по программе двойных дипломов.

Дело в том, что для поступления в зарубежные университеты украинцам достаточно аттестата о полном среднем образовании, без экзаменов и сертификатов ВНО.

Доступным и престижным является вариант поступления в Высшую школу менеджмента в Лейбнице (Польша) с дистанционным обучением. И именно университет им. П. Орлика официально представляет это учебное заведение в Украине.

По окончании первого курса студенты могут продолжить учёбу в польском вузе, перевестись на второй курс в университет им. П. Орлика или учиться по программе двух дипломов (зарубежного вуза и университета им. П. Орлика).

Этот вариант позволяет выпускникам найти достойную работу не только в Украине, но и в Европейских странах, и в Америке. При этом стоимость обучения для участников программы практически идентична стоимости получения образования в украинских вузах.

Воспользовавшись любым из озвученных предложений, абитуриенты могут осуществить свою мечту о высшем образовании уже сегодня, не дожидаясь летней вступительной кампании.

Приемная комиссия : г. Николаев, ул. Котельная, 2, телефон 0512-59-30-01, 55-07-36, 050-394-72-87, сайт mku.edu.ua