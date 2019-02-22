«Несколько пристрелочных, а потом по целям»: Опубликовано видео, как бойцы ВСУ уничтожили танки боевиков

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Группа К-2 54-й бригады ВСУ  повредила на Донбассе танк боевиков и укрытие с личным составом захватчиков. 

Соответствующее видео опубликовано на Youtube канале подразделения.

Утверждается, что в Луганской области  в трех километрах от линии соприкосновения, обнаружили вражескую технику.

Однако, согласно Минским договоренностям, танки должны были быть спрятаны глубоко в тыл. Бойцы отмечают, что в случае невыполнения договоренностей, боевики продолжат «выгребать».

«Несколько пристрелочных, а потом по целям», — говорится в сообщении.

  

Напонмим, ранее было опубликовано видео, как в зоне ООС украинские бойцы ликвидировали пулеметчика боевиков вместе с оружием.

Юлия Светлая

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русскийобщество