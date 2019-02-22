«Спутали время и страну, в которой живут», – глава Николаевской ОГА заявил, что причастные к поджогу завода понесут наказание

Глава Николаевской Облгосадминистрации Алексей Савченко предполагает, что разбойное нападение на асфальтобетонный завод в Новобугском районе могли совершить конкуренты.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Напомним, что на Николаевщине полиция разыскивает злоумышленников, которые пробрались на асфальтный завод в Новом Буге, избили охранника и пытались сжечь помещения.

«Похоже, какие-то «выдающиеся деятели» спутали время и страну в которой они живут и считают, что подобные бандитские действия им сойдут с рук. Ошибаетесь, не сойдут! Я не позволю подрывать инвестклимат в регионе. Сегодня ночью наглым образом было совершено разбойное нападение на асфальтобетонный завод в Новобугском районе, который установила белорусская компания «Строительный трест №8», что зашла на строительство николаевских дорог в прошлом году», - написал Савченко.

По его словам, неизвестные в три часа ночи сначала отравили на территории завода собак, затем избили и связали охрану, и подожгли пульт управления, щитовую и генератор.

«Уже сейчас понятно, что основной целью злоумышленников было разрушение этого завода (чтобы он не смог запуститься с началом строительного сезона), потому что они четко знали, что нужно было повредить, чтобы прекратилось производство асфальтобетона. «Строительный трест №8» - белорусский подрядчик, который в прошлом году выиграл тендер и выполнял работы на участке дороги Н-11 в районе Нового Буга. Все следили за тем, как выполнялись работы, неоднократно акцентировали внимание на том, что качество дорожных работ у белорусов в разы лучше, чем у тех подрядчиков, которые работали на Николаевщине в последние годы», - отметил он.

Также он отметил, что эта компания выиграла тендер на проведение работ на дороге Вознесенск - Братское. Савченко предполагает, что, подрядчики, которые «годами привыкли наживаться на ремонтах дорог Николаевской области почувствовали реальную конкуренцию и осознали, что не дотягивают до показателей качества и цен, предложенных белорусами, прибегли к таким позорным действиям».

«Но они ошиблись - избран путь «конкуренции» абсолютно недопустимый и ошибочный. Уже запланировал оперативное координационное совещание с николаевскими правоохранителями. Я не позволю, чтобы на Николаевщине безнаказанно происходили такие вещи - все будут отвечать по закону! Тем более, когда речь идет о качестве дорог, которые строятся на Николаевщине», - подчеркнул глава ОГА.

Напомним, что Николаевская ОГА пока не планирует проводить ремонт трассы Н-11 от Казанки до границы с Днепропетровской области так как денег на ремонт этого участка не предусмотрено.