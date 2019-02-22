Коллапса не будет: В Николаеве областные и городские дорожники отчитались об уборке снега

Городские и областные «дорожные» службы отчитались об уборке снега на улицах Николаева и области.

Начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета Сергей Коренев 22 февраля в ходе заседания исполнительного комитета заявил, что проблем в связи с непогодой на дорогах не возникнет. Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Коренев сообщил, что техника КП «ЭЛУ Автодорог» работает на дорогах, предприятие также обеспечено необходимым запасом соли.

— Получив метеопрогноз на эти несколько дней еще вчера было принято решение о дежурстве одиннадцати единиц техники ЭЛУ по зимнему обслуживанию дорог. Около 450 – общее количество дворников были готовы, они занимаются обслуживанием придомовых территорий. На сегодняшний день выставлено 24 единицы техники. Предприятия обеспечены всеми средствами, около 2,5 тысяч тонн соли у нас. Коллапса не будет, - рассказал Коренев.

В свою очередь, в Службе автодорог Николаевской области рассказали о том, что затруднения движения на областных дорогах нет.

— На дорогах общего пользования государственного значения области осложнений движения нет. Подрядные предприятия Службы автомобильных дорог в Николаевской области осуществляют работы по обеспечению безопасного проезда по дорогам общего пользования государственного значения области (расчистка дорог от снега и обработки противогололедными материалами дорожного покрытия), - сообщают в САД.

Сотрудники САД также попросили водителей транспортных средств быть внимательнее и осторожнее на дорогах.

Напомним, что 4 февраля в Николаеве погода побила температурный рекорд, достигнув отметки в +12 градусов.