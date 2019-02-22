НАБУ нагрянуло с обысками в Полтавскую ОГА по делу о реконструкции местного аэропорта и содержания дорог

В пятницу, 22 февраля, главное подразделение детективов Национального антикоррупционного бюро Украины провело обыски по месту жительства у первого заместителя председателя Полтавской ОГА Андрея Писоцкого и у директора Департамента строительства, градостроительства и архитектуры Тимофея Голбана.

Об этом сообщает Левый Берег, со ссылкой на местное интернет-издание.

Отмечается, что в 8 утра обыски проходили в рабочих кабинетах этих чиновников, а также в кабинете председателя Полтавской ОГА Валерия Головко, который сейчас находится в Киеве. Кроме этого детективы провели обыск у советника Писоцкого - Александра Литвинова.

Как отмечает ЗМІСТ, правоохранители, которые проводят следственные действия, отказываются от комментариев и запрещают проводить фотосъемку.

«Обыски проходят за закрытыми дверями кабинета Писоцкого. Сам чиновник пока отсутствует на рабочем месте, его прихода ждут правоохранители», - говорится в сообщении.

Пресс-служба НАБУ на странице в Facebook добавила, что следственные действия проводятся на основании постановлений следственного судьи под процессуальным руководством САП, в рамках расследования уголовного производства по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды в особо крупном размере должностными лицами Полтавской ОГА по признакам совершения преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Справка: Аэропорт «Полтава» был построен в 50-60-х годах ХХ века. Новый пассажирский терминал был построен в 1985 году. Аэропорт расположен на земельном участке 214 га и находится в 7 километрах к юго-западу от Полтавы, рядом с автотрассой Киев - Харьков - Довжанский.

Аэропорт имеет на балансе пассажирский терминал общей площадью около 5 тысяч квадратных метров и проектной пропускной мощностью 400 пассажиров в час. В аэропорту есть взлетно-посадочная полоса длиной 2550 метров и шириной 42 метра, оборудована светосигнальная система посадки самолетов.

В 2018 году областная власть начала тендерные процедуры для реконструкции аэропорта.

Напомним, во время обысков по месту жительства заместителя городского главы Николаева Юрия Степанца полиция изъяла деньги на сумму около 600 тысяч гривен.