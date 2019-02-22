В мэрии Николаева пообещали, что с 25 февраля маршрут №15 изменит схему движения с конечной возле ТРЦ «КИТ»

С понедельника, 25 февраля, в Николаеве изменится движение маршрутного такси №15. Теперь конечная остановка будет в районе ТРЦ «Кит».

Об этом сообщает отдел информационного обеспечения Николаевского горсовета.

Как известно, решение о продлении маршрута №15 члены исполкома горсовета приняли еще 12 октября. Однако спустя две недели этого не произошло, и причиной этому в управлении транспорта называли то, что фирма-перевозчик ПП «Пик» еще не «накатала» маршрут. Позже стало известно, что на маршрутном такси №15 так и не изменилась схема движения, так как не было утверждения технической документации от патрульной полиции.

Маршрут теперь будет таким: улица Троицкая, 204, улица Космонавтов, проспект Мира, проспект Богоявленский, проспект Центральный, улица Декабристов, 37, улица Дунаева, улица Московская, 85, улица Пограничная, 29, улица Малая Морская, 108.

Напомним, что в середине февраля заканчивались работы по установке остановочного комплекса на конечной маршрута 15.