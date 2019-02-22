В Херсоне назвали улицу именем Екатерины Гандзюк

В Херсоне улицу Лютеранскую переименуют на имя советницы городского главы города, активистки Екатерины Гандзюк.

Об этом говорится на сайте мэрии Херсона.

За переименование улицы проголосовало 38 депутатов. В группе Facebook «Кто заказал Катю Гандзюк?» отмечают, что на этой улице находится херсонская полиция.

«Люди, которые саботировали дело Кати, теперь каждый день будут идти по улице его имени», - говорится в сообщении.

Также, на сессии этим же решением депутаты присвоили имя погибшего на Донбассе военного Дениса Лошкарева, безымянному скверу на углу Купецкой и Мостовой улиц.

Напомним, утром 31 июля Гандзюк возле подъезда ее дома облили серной кислотой. Женщина получила серьезные ожоги и была на самолете санитарной авиации доставлена в Киев. Позже Гандзюк прокомментировала нападение. 4 ноября в больнице Киева она скончалась.

Сразу после нападения полиция Херсонской области открыло производство части 4 статьи 296 Уголовного кодекса - хулиганство. После получения диагноза от медиков квалификацию дела изменили на часть 2 статьи 121 Уголовного кодекса - умышленное тяжкое телесное повреждение. После того как стало известно вещество, которым облили Гандзюк, квалификацию поменяли снова - на покушение на убийство (статья 15, пункт 4 часть 2 статья 115 УК).

Следствие подозревает в совершении нападения на херсонскую активистку пятерых бывших участников АТО. Это – Вячеслав Вишневский, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Сергей Торбин и Никита Грабчук.

Отметим, что 3 августа Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что расследованием покушения будет заниматься Центральный аппарат Службы безопасности Украины.

В организации преступления обвиняется Торбин. Всем пятерым подозреваемым суд избрал меру пресечения: четверо взяты под стражу, один находится под круглосуточным домашним арестом.

Позже суд арестовал подозреваемого в причастности к заказу нападения на управделами Херсонского горсовета Екатерину Гандзюк Игоря Павловского.

4 декабря Генпрокурор Луценко заявил, что в деле по убийству Гандзюк появился еще один подозреваемый, но он выехал из Украины.