«Его называют «решала», - нардеп Пидберезняк заявил, что на решения мэра Николаева влияет его кум Коссе

Вадим Пидберезняк Народный депутат Украины Вадим Пидберезняк считает, что на решения городского головы Николаева Александра Сенкевича, в частности, в работе с коммунальными предприятиями, влияет его кум Дмитрий Коссе.

Об этом он заявил в программе «Добрый вечер» на телеканале «НИС-ТВ».

Пидберезняк отметил, что существует взаимосвязь между коммунальными предприятиями и Дмитрием Коссе, которого назвал «решалой».

- Я улавливаю прямую взаимосвязь между мэром города и коммунальным предприятием. Я для себя улавливаю прямую взаимосвязь между людьми, о которых говорят правоохранители, но пока что не афишируют. Я говорю о человеке по фамилии Коссе. Этого человека называют «решала». На самом деле этот человек помимо своей основной профессии «решала», он кум мэра и в недавнем прошлом одногруппник по учебе в Могилянке, - сказал Пидберезняк.

Дмитрий Коссе и Екатерина Сенкевич Дмитрий Коссе

Комментируя скандал вокруг поставки некачественного масла в школы города и коррупционную схему, которая с этим связана, нардеп заявил, что после этого случая Сенкевич должен подать в отставку.

- В данном случае нужно ставить вопрос об ответственности мэра. Все ведь знают, каким образом директором предприятия стал Глеб Новоторов и кто его пролоббировал. Таким образом, в первую очередь нужно заслушать, каким образом работала эта система, осуществлялась система контроля за качеством продуктов, заслушать профильного вице-мэра, заслушать начальника Управления образования. Мэр вообще после такого скандала должен был подать в отставку или явиться к правоохранителям, - добавил Пидберезняк.

Как известно, 20 февраля полиция провела 135 обысков в Николаеве, Хмельницком и Одессе по делу о присвоении средств при поставках продуктов для питания николаевских школьников. В полиции предполагают, что махинации с продуктами могли провести, чтобы присвоить 7 миллионов гривен из бюджета. После в КОПе заявили, что полиция во время обыска изъяла не те молочные продукты, а николаевские учебные заведения остались без масла.

После в полиции Николаева ответили на обвинения КОПа: изъятое масло сложно назвать маслом, а его поставщики зарегистрированы по одному адресу.