Директор ДЖКХ Николаева о ремонте в девятиэтажке после пожара: «Сегодня у 50% жителей восстановят электричество»

В Николаеве, в девятиэтажке где сгорела проводка по улице Ольжича, 5-б, сегодня, 22 февраля, 50% в квартир восстановят электричество.

Об этом речь шла в пятницу, 22 февраля, в ходе заседания исполнительного комитета Николаевского горсовета.

— По факту пожара там было несколько проблемных вопросов. Первое – то, что люди без электроэнергии. Сегодня 50% жителей будут подключены, обещали на четверг, но при выполнении работ по восстановлению электропроводки выяснилось, что проводка повыгорала и в квартирах людей. Были закуплены ЖЭКом «Океан» дополнительные материалы, там уже штробят и подсоединяют к станции. Облэнерго дал уже новые счетчики, их достаточно. И завтра, и послезавтра будем тоже работать, и подключать жильцов к электроэнергии, - сообщил директор департамента ЖКХ Сергей Коренев.

Также он отметил, что ДЖКХ нашел подрядную организацию, которая буде выполнять ремонтные работы в подъезде. На данный момент, они сейчас соскабливают старое покрытие, также в планах этого подряда будут менять окна.

Первый вице-мэр Владимир Крыленко, также дал поручение департаменту ЖКХ усилить работу в этом направлении и постоянно информировать его о ситуации.

Ранее сообщалось, что 17 февраля, в Николаеве в девятиэтажном жилом доме, расположенном на улице Олега Ольжича произошел пожар. В результате были эвакуированы более двух десятков людей. Как известно, произошло замыкание электрощитовых с последующим горением с третьего по девятый этаж.

В частности, в мэрии собрали срочное совещание из-за последствий пожара в девятиэтажке, где люди остались без отопления и света. К томе же, в мэрии предполагают, что пожар в девятиэтажке мог произойти по вине жильцов.