В меню Николаевского паба крафтового пива «Ципа» пришел циклон из двадцати новинок

Паб «Ципа» в начале месяца добавил несколько новых блюд для больших компаний, это «Ципине Гніздо на Кіло» и «Гуртова закусь до пива», которые практически сразу стали хитами.

На этом Ципа не остановилась и спустя несколько недель выдала еще 18 новинок. Так сложилось, что в крафтовом пивоварении пивовары стараются не только удивить любителей пива новыми сортами пива, но и предложить закуски, которые лучше всего раскроют вкус хмельного напитка, подчеркнут особенности стиля.

В меню добавили пиццы «Під Травов» с куриным филе, миндалем и душистыми травами, «Зі Свининов» с тушеной свининой, перцем чили и черносливом, «З Грибов» и «Під Грушев» — с двумя видами грибов и копченой грушей, соответственно.

Появилась моцарельная версия уже полюбившегося блюда «Курині груди». Тем, кто больше расположен к мясным закускам, Ципа предлагает «Білі ковбаски з корнішоном та цибулею», «Яловичина з овочами у соусі», «Ципа BOMBS» и три новых фирменных хот-дога со свино-говяжей сосиской.

Новой фишкой в меню Ципы стали блюда из печи — «Ріпа смажена та запечена з сиром та сметанов» и «Смажена курка з єйцем та сиром»

Сомелье Ципы, Андрей Кисель, рекомендует также попробовать сочетание легких сортов пива, пилснеров и лагеров, с рыбными закусками — большими креветками и мойвой жареной в пиве.

Их легких закусок в меню появились «Кукурудзяні чіпси з печеним сиром», «Хата Гуцула», «Курячі чіпси Orange».

Для тех, кто уже совсем настроился на весеннее потепления и сейчас хочет тепла и уюта, в пабе готовят ароматный горячий глинтвейн.

Паб «Ципа» приглашает всех на этих выходных отдохнуть в центре города, попробовать новинки и насладится крафтовым пивом украинских пивоварень. В воскресенье в пабе будет живая музыка — приходите послушать николаевский джазбенд «"Street Beat Band».

«Ципа» находится по адресу: улица Соборная, 2В (двор кинотеатра «Родина»). Резерв столиков по телефону 📞 068 139 2091.

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