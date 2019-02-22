Исполкому Николаевского горсовета не хватило голосов, чтобы внедрить электронный билет на электротрансе

Члены исполкома Николаевского городского совета не согласовали проект решения «О внедрении автоматизированной системы учета оплаты проезда в городе Николаеве» - не хватило голосов.

Об этом стало известно в пятницу, 22 февраля, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Члены исполкома решили не заслушивать доклад замначальника управления транспортного комплекса Олега Куксы по данном вопросу, а сразу преступили к вопросам. Так, Юрий Кормышкин интересовался судьбой договора между КП «Николаевэлектротрансом» и «ПриватБанком» касательно электронного билета и закупки валидаторов.

Олег Кукса (архивное фото) Олег Кукса сообщил, что данный договор расторгнут, так как Антимонопольный комитет нашел в нем нарушения. Однако члены исполкома напомнил, что АМКУ обязал Николаевский горсовет отказаться от договоренностей с Visa об оплате проезда с помощью валидаторов, а не Приватом. Тогда, замначальника управления отметил, что ошибся, но про валидаторах от «ПриватБанка» ничего не сказал.

К тому же он сообщил, что в скором времени будет объявлен конкурс по поиску компаний, которые будут поставлять валидаторы, победу получит та фирма, которая заявит наименьшую сумму.

Также, вице-мэр по вопросам ЖКХ Юрий Степанец интересовался, будут ли и дальше работать кондукторы на электротрансе, а также будет ли повышен тариф на проезд, когда заработают валидаторы. В свою очередь, замначальника управления транспорта сообщил, что первое время кондукторы будут работать, но в дальнейшем от них избавятся. Отвечая на вопрос по поводу нового тарифа, Кукса заявил, что повышать его никто не планирует.

В итоге, четыре члена исполкома воздержались от голосования - Юрий Кормышкин, Александр Садыков, Владимир Тимошин и Сергей Станишевский, из-за чего решение не было принято.

— Дорабатывайте это решение, обращая внимания на те вопросы, предоставляйте более детальную информацию. Если есть необходимость, еще раз выносим на исполком доработанное решение с учетом замечаний, - заявил первый вице-мэр Владимир Крыленко.

Напомним, что Николаевское областное территориальное отделение АМКУ обязало Николаевский городской совет отказаться от антиконкурентных договоренностей с Visa по организации системы безналичной оплаты проезда в городском транспорте Николаева и провести конкурсный отбор на заключение соответствующего договора.

Отметим, что 1 июня 2018 года Николаевский горсовет и «Николаевэлектротранс» подписали меморандум с компанией Visa о введении электронного билета.

Ранее в мэрии случайно узнали о договоре «Николаевэлектротранса» с ПриватБанком на покупку валидаторов – ситуацией уже занялся АМКУ.