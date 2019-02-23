В Николаеве в понедельник на час разведут Ингульский мост

В Николаеве в понедельник, 25 февраля, с 12:00 до 13:00 запланирована разводка Ингульского моста.

Об этом сообщается на Facebook-странице КП «ЭЛУ Автодорог».

Технологическую разводку моста проведут в связи с заменой щитового оборудования электрической части разводного механизма моста.

«Просим учесть эту информацию при планировании своего маршрута!» - обратились к николаевцам.

Напомним, что в сентябре 2015 года Ингульский мост не удалось развести вовремя. После укладки нового асфальта на Ингульском мосту его разводная часть не поднялась из-за перегруза.