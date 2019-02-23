Херсонского водителя оштрафовали за попытку провезти из Крыма «шпионскую» ручку с встроенной видеокамерой

Пограничники нашли «шпионскую» ручку у жителя Херсонской области, который возвращался из оккупированного Крыма.

Об этом сообщили в Херсонском пограничном отряде.

На контрольный пункт въезда-выезда «Чаплинка» на автомобиле «Citroen» прибыл житель Херсонщины, который направлялся из временно оккупированного полуострова на материковую часть Украины.

«При осмотре в салоне автомобиля в отсеке для перчаток пограничники обнаружили устройство для негласного получения информации в виде авторучки, оснащенной видеокамерой и флеш-накопителем. В соответствии с законодательством на территории Украины незаконное использование и хранение таких устройств может повлечь за собой уголовную или административную ответственность», - отметили в пограничной службе.

Находку пограничники передали сотрудникам СБУ, которые впоследствии привлекли гражданина к административной ответственности по статье 195-5 Кодекса Украины об административных правонарушениях («Незаконное хранение специальных технических средств негласного получения информации»). Эта статья предусматривает штраф от 850 до 1700 гривен.

Напомним, что в 2013 году на Николаевщине 21-летнему парню дали условный срок за «шпионскую» авторучку.