Расследования нужны не только по КОПу: Ермолаев просит отстранить также глав двух подразделений мэрии, где прошли обыски

Андрей Ермолаев Директор департамента противодействия коррупции Николаевского городского совета Андрей Ермолаев обратился к первому вице-мэру Владимиру Крыленко с просьбой отстранить руководителей департамента энергоэффективности и управления капитального строительства, у которых накануне проводился обыск.

Об этом говорится на странице департамента в Facebook.

«Все факты, где в Национальной полиции есть подозрения в хищении или нецелевом использовании бюджетных средств должны быть тщательно расследованы со стороны городских властей. Также, как и по предприятию КОП, служебные расследования должны быть проведены и по другим исполнительным органам городского совета, - говорится в публикации.

В частности, в опубликованном обращении Ермолаев напоминает у недавних обысках в депаратменте энергоэффективности. Обыски связаны с расследованием производства по фактам растраты чужого имущества должностными лицами и средств, выделенных на реконструкцию с термосанации здания образовательного учреждения, капитального ремонта отопления и кровли с утеплением фасада здания спортивной школы и предоставление услуг по разработке схемы теплоснабжения города. Также ведется расследование касательно подрядов, которые получала фирма «Голден-Буд», в том числе речь идет о ремонте спортшколы «Надежда», заказчиком которого является управление капстроительства.

«Учитывая то, что должностные лица Департамента энергетики, энергосбережения и внедрения инновационных технологий Николаевского горсовета, а также управления капитального строительства совершенными действиями дискредитировали себя как должностные лица органа местного самоуправления через подрыв имиджа, снижение престижа и подрыв доверия к их деятельности, а также наличие оснований для служебного расследования, просим вас рассмотреть возможность назначения относительно директора и других причастных к инкриминируемым преступлениям должностных лиц департамента энергетики…, управления капитального строительства проведения служебных расследований на основании несоблюдения ими законодательства о службе в органах местного самоуправления, а также с рассмотрением вопроса относительно отстранения этих должностных лиц от полномочий», - говорится в обращении Ермолаева.

На данный момент руководит департаментом энергоэффективности Вячеслав Булах, а УКСом - Роман Бохин.

Напомним, что в среду, 20 февраля, в Николаеве сотрудники следственного управления ГУНП в Николаевской области проводии более 120 обысков в учебных заведениях города Николаева, в комбинате общественного питания, а также у фирм-поставщиков продуктов питания.

Стоит отметить, что накануне в здании Николаевского городского совета сотрудники полиции также провели обыск в департаменте энергетики, энергосбережения и внедрения инновационных технологий.

Позже в полиции уточнили, что обыски связаны с расследованием производства по фактам растраты чужого имущества должностными лицами и средств, выделенных на реконструкцию с термосанации здания образовательного учреждения, капитального ремонта отопления и кровли с утеплением фасада здания спортивной школы. Квалифицировали производство по части 3 статьи 191 («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением») Уголовного Кодекса Украины.

В тот же день обыски провели также в кабинетах заместителей городского головы Юрия Степанца и Александра Омельчука в рамках того же дела.

Во вторник, 19 февраля стало известно, что на ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» сотрудники Следственного управления ГУ Нацполиции также проводят обыски.

Напомним, что в прошлом году тендер на питание николаевских детей на 2018 год выиграла одесская фирма «Олимпия Сервис», которая предложила услугу за 59 миллионов 990 тысяч 999 гривен. После этого и.о. мэра Николаева Татьяна Казакова заявила, что не хочет терять КОП и надеется оставить за ним обслуживание буфетов в школах. Отреагировал на ситуацию и глава Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко, который попросил городскую власть Николаева принять взвешенное и законное решение и заявил, что «питанием в николаевских школах должна заниматься власть, а не предприятия».

После этого мэрия Николаева попросила полицию и прокуратуру проверить законность проведениятендера на питание детей. А выигравшая тендер на питание детей фирма «Олимпия Сервис» заявила, что ей препятствуют власти Николаева.

9 февраля тендерный комитет отдал победу киевско-литовской фирме «Понтем.уа», которая предложила на торгах цену всего на 1 гривну больше, чем предлагала одесская фирма «Олимпия Сервис». Но через две недели и фирме «Понтем.уа» отменили победу в тендере. 26 февраля исполком горсовета издал решение, что КОП будет кормить детей в школах и детсадах Николаева до определения победителя тендера.

В итоге, Антимонопольный комитет Украины признал КОП победителем публичных закупок городского коммунального предприятия по организации питания в учебных заведениях.