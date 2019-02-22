Рафаэль Гороян: Как заработать свой первый миллион долларов до 25 лет

Вокруг образа жизни и стратегии ведения бизнеса самых богатых людей Украины складывается масса легенд.

Young Business Club, один из популярных YouTube каналов, познакомил своих подписчиков с человеком, состояние которого согласно рейтинга ТОП 100 «Фокус» составляет $90 млн.

Основатель ГК «Прометей» Рафаэль Гороян рассказал, что всегда держит руку на пульсе собственной компании, изучая текущую конъюнктуру рынка, партнеров и конкурентов. А главным кредо в бизнесе считает порядочность и высокий уровень доверия в отношениях с партнерами.

Справка:

Гороян Рафаэль - основатель и руководитель группы компаний «Прометей»

ГК «Прометей» — торгово-производственное объединение на юге Украины, которое специализируется на закупке, торговле, хранении, доработке и логистике зерновых и масленичных культур. Мощность единовременного хранения 1 млн 300 тысяч тонн. Штат 1000 человек Объем продаж около 1 млн тонн, больше половины из которых - на экспорт. Площадь обрабатываемых земель составляет 2,7 тысяч га. В 2017 году компания заняла восьмое место рейтинга ТОП-15 компаний по элеваторным мощностям в Украине.