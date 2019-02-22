«Лучше изучайте гороскопы или гадайте на кофейной гуще»: Тимошенко посоветовала украинцам не доверять соцопросам

Лидер фракции «Батьківщина» и кандидат в Президенты Укрианы Юлия Тимошенко посоветовала гражданам Украины не доверять «фейковым» социологическим опросам, а лучше изучать гороскопы и гадать на кофейной гуще.

Об этом она заявила в ходе пресс-конференции посвященной фальсификации выборов.

Такими образом она ответила на вопрос журналиста, касательно ее места в рейтинге среди других кандидатов.

«Выборы покажут настоящий результат и не надо суетиться, и не надо делать политтехнологии заказной продажной социологией. Я могу сказать, что после того, как начались уже непосредственно президентские выборы, не стоит читать ни одной социологии. Лучше изучайте гороскопы или гадайте на кофейной гуще», – заявила Тимошенко.

Она отметила что это будет намного эффективней, нежели «продажная социология сегодня».

«И поэтому я утверждаю, что эти социологические данные не соответствуют реальной картине, которая сегодня сложилась.Результаты мы все увидим в первом туре.И именно потому что я их знаю, никаких планов «Б» не будет. Будет надежный план «А», – резюмировала политик.

Отметим, что за последние месяцы рейтинг Тимошенко согласно социологическим исследованиям снизился и она спустилась с первого на третье место в президентской гонке. Согласно последним результатам социологического исследования центра социальных и маркетинговых исследований «Социс», действующий президент Петр Порошенко и комик Владимир Зеленский выходят во второй тур президентских выборов 2019.