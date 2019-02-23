На острове в Индонезии нашли самую большую пчелу в мире, её вид считали вымершим

Фотограф-натуралист Клэй Болт сфотографировал в Индонезии пчелу краснокнижного вида Megachile pluto, которую в течение 38 лет считали вымершей.

Об этом сообщает «Сноб» со ссылкой на «The Guardian».

Пчела размером с большой палец взрослого человека имеет челюсти как у жука-оленя. Впервые ее описал британский энтомолог Альфред Уоллес в 1858 году. Потом этот вид не видели до 1981 года. Клэй Болт обнаружил самку гигантской пчелы на том же острове Бачан, повторив маршрут Уоллеса на основе его записей.

«Вид этого «летающего бульдога», в существовании которого мы вообще не были уверены, действительно захватывает дух», - сказал Болт о результатах экспедиции.

Напомним, ранее сообщалось, что в дикой природе Африки удалось сфотографировать редкую черную пантеру.