В мэрии Николаева после скандала с питанием детей хотят уволить директора КОПа, но признают, что контроль был недостаточным

Секретарь Николаевского городского совета Татьяна Казакова считает, что директор комбината общественного питания Глеб Новоторов должен быть не только отстранён, а уволен с должности. Такой же позиции придерживается и первый заместитель Николаевского городского головы Владимир Крыленко.

Об этом шла речь в ходе заседания комиссии, которая состоялась в пятницу, 22 февраля, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как известно, 20 февраля полиция провела 135 обысков в Николаеве, Хмельницком и Одессе по делу о присвоении средств при поставках продуктов для питания николаевских школьников. В полиции предполагают, что махинации с продуктами могли провести, чтобы присвоить 7 миллионов гривен из бюджета. После этого, директора коммунально-производственного предприятия по питанию учебных заведений (КОП), где проводили обыски по делу о некачественном питании школьников, Глеба Новоторова с 22 февраля отстраняют от должности на время проведения служебного расследования.

По словам Казаковой, она «примерно понимает, кто это, и как это было», но при этом до окончания следствия назвать конкретные фамилии отказалась.

– Но могу сказать только одно, есть круговая порука, потому что обвинять одного директора – этого мало. В школах тоже причастны к тому, что попадает на стол нашим детям, – сказала Казакова.

Также она добавила, что это уже второй скандал с директором комбината Новоторовым за последнее время, когда он находился на должности.

– Он за два года попал в два скандала. Первый – с тендером в прошлом году, который мы проиграли на 99%, и два или три месяца мы добивались того, чтобы вернуть этот тендер и «отбить» все решения в Антимонопольном комитете. Нам это очень тяжело далось, но мы это «отбили». Считаю, что тендер проиграл и потерял он, я это высказывала публично, поэтому Глеб Александрович был уволен. Как он восстановился – это уже другой вопрос. Сейчас он попадает во второй скандал, но мы пока не знаем, насколько он большой, – отметила Казакова.

Помимо этого, Казакова считает, что директора КОПа, его заместитель, а также технолог должны написать заявления об увольнении.

В свою очередь, отвечая на вопрос о том, будет ли уволена начальница управления образования Анна Лычко, первый заместитель Николаевского городского головы Владимир Крыленко заявил, что сам готов взять на себя ответственность.

– Я готов взять на себя ответственность. Если будет лучше, если я уволюсь, то нет проблем. Если мэр решит, что нужно другое дисциплинарное взыскание, то пусть будет, – сказал Крыленко.

Также он добавил, что будет предлагать мэру уже уволить Новоторова с должности, а не только отстранить. На вопрос о том, считает ли заммэра, что в этом скандале есть и его вина, Крыленко ответил положительно.

– Конечно, есть. Это наша недоработка, я это признаю. Тот контроль, который был, недостаточный. Но в тендерной документации написано четко, что за качество питания несет ответственность руководство КОП. То есть я понимаю, что моральная ответственность есть у меня, у Лычко, но так мы прописали тендерные условия.

При этом он акцентировал, что полную ответственность в данной ситуации должен нести именно директор КОП. По словам Крыленко, ранее Новоторов заверял, что это предприятие, которые выиграло последний тендер на питание детей, «будет качественным».

– Он должен знать, что дает детям. Я не знаю, почему он до сих пор не вернулся из отпуска. Имея такой скандал.

– Я не знаю, как он мне посмотрит (в глаза, – ПН), за это «качество». Поэтому я принимаю ответственность на себя.

Секретарь горсовета помимо прочего добавила, что в прошлом году, когда был сорван тендер на закупку услуг по предоставлению питания в учебных заведениях, удалось его вернуть благодаря неким юридическим нюансам.

– Когда мы отбивали тендер в прошлом году, только благодаря Владимиру Игоревичу (Крыленко, - ПН) нам удалось. Нам действительно было очень тяжело. Мы нашли юридические такие моменты, это были лазейки, чтобы этот тендер вернуть назад. Тот, который Новоторов, мягко говоря…

Также Казакова утверждает, что во время предыдущего увольнения Новоторова, то с должности уходить не хотел.

– Новоторов это товарищ, который не хотел увольняться. Тогда ему было написано поручение от меня, исполняющей обязанности городского головы, «выйти» на ProZorro, я получила ответ: «Вы превышаете свои функциональные обязанности. И я подам в суд, потому что заставить выйти на Prozorro вы меня не можете». Это краткий текст, это было письмо от Новоторова. Мы его уволили.

Напомним, что в прошлом году тендер на питание николаевских детей на 2018 год выиграла одесская фирма «Олимпия Сервис», которая предложила услугу за 59 миллионов 990 тысяч 999 гривен. После этого и.о. мэра Николаева Татьяна Казакова заявила, что не хочет терять КОП и надеется оставить за ним обслуживание буфетов в школах. Отреагировал на ситуацию и глава Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко, который попросил городскую власть Николаева принять взвешенное и законное решение и заявил, что «питанием в николаевских школах должна заниматься власть, а не предприятия».

После этого мэрия Николаева попросила полицию и прокуратуру проверить законность проведениятендера на питание детей. А выигравшая тендер на питание детей фирма «Олимпия Сервис» заявила, что ей препятствуют власти Николаева.

9 февраля тендерный комитет отдал победу киевско-литовской фирме «Понтем.уа», которая предложила на торгах цену всего на 1 гривну больше, чем предлагала одесская фирма «Олимпия Сервис». Но через две недели и фирме «Понтем.уа» отменили победу в тендере. 26 февраля исполком горсовета издал решение, что КОП будет кормить детей в школах и детсадах Николаева до определения победителя тендера.

В итоге, Антимонопольный комитет Украины признал КОП победителем публичных закупок городского коммунального предприятия по организации питания в учебных заведениях.