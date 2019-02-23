Астрономы объявили конкурс на имена для пяти спутников Юпитера

Астрономы Института Карнеги, открывшие 12 новых спутников Юпитера летом прошлого года, объявили о запуске конкурса на выбор названий для пяти пока что безымянных спутников планеты.

Об этом сообщает «N+1».

Конкурс продлится до 15 апреля и будет проходить в твиттере: каждый желающий сможет предложить имя для одной из лун в аккаунт @JupiterLunacy, снабдив твит коротким обоснованием и хэштегом #NameJupitersMoons.

В июле 2018 года астрономы открыли 12 новых спутников Юпитера, увеличив их общее количество до 79. Один из них (по-видимому, самый маленький) сразу же получил имя Валетудо – в честь богини чистоты из римской мифологии, правнучки Юпитера (в греческой мифологии ей соответствует Гигиея – правнучка Зевса). Остальные спутники остались безымянными, как и часть спутников, открытых ранее (например, в 2003-2004 годах). Пока что им соответствуют стандартные научные названия (вроде S/2018 J1, указывающие на год открытия и порядковый номер).

Для пяти пока что безымянных спутников Юпитера названия предложили выбрать пользователям Твиттера: они смогут выбрать названия для трех спутников, впервые обнаруженных в 2003 году, а также двух, открытых в 2017 и 2018 году соответственно.

Для предлагаемых названий существует ряд правил. Во-первых, спутники планет должны быть названы в честь любовниц или потомков бога Юпитера (или, в греческой мифологии – Зевса). Так как длину названия авторы конкурса ограничивают 16 знаками, допускается имя, состоящее из нескольких слов (при этом предпочтительнее все же одно): название, однако, не должно быть оскорбительным, носить коммерческий или рекламный характер, соответствовать еще живущим личностям или другим спутникам и астероидам. Кроме того, в названии запрещается использовать имена, а также названия мест и событий, известных по политическим, военным или религиозным мотивам.

Для каждого спутника также есть краткие индивидуальные правила. Спутники с проградным движением (движением в том же направлении, что и движение центрального объекта) должны заканчиваться на букву «а», а ретроградные спутники (находящиеся в движении, противоположном центральному объекту) – оканчиваться на «e». Для тех, кто хочет поучаствовать в конкурсе, университет также подготовил краткое руководство.

Это не первый раз, когда астрономы проводят конкурсы на поиск названий для астрономических объектов. В 2015 году таким же образом нашли имена для кратеров Меркурия: их назвали в честь творческих личностей, известных в прошлом веке.

Напомним, что ранее китайский спутник показал, как выглядит обратная сторона Луны на фоне Земли.