Украина мобилизует мир для освобождения нашей земли, – Президент Порошенко в Люблине поблагодарил за поддержку украинскую общину

Президент Петр Порошенко в Люблине встретился с украинской общиной в Польше.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Глава государства подчеркнул, что во время своих визитов всегда пытается встречаться с зарубежными украинцами.

«Это ключевая, знаковая часть Украины, которую я как Президент и государство чрезвычайно уважаем. Вторая позиция - благодарен всей украинской диаспоре, которая сыграла определяющую роль в обеспечении мировой солидарности в защиту суверенитета, территориальной целостности и независимости нашего государства, включительно с польской. Хочу поблагодарить украинцев Польши за важную роль, которую вы сыграли в этом процессе», - отметил он.

Президент отметил, что на днях отмечается 5 годовщина трагедии 18-20 февраля, когда в 2014 году погибло большинство Героев Небесной Сотни.

«Погибли, чтобы состоялась демократическая и свободная Украина. Мы всегда должны помнить, какой ценой досталась нам возможность строить государство», - подчеркнул Петр Порошенко.

Петр Порошенко добавил, что в эти дни пять лет назад также началась российская агрессия.

«Эти испытания, которые Украина проходила и сейчас проходит - хочу подчеркнуть - делают наше государство прочнее, более объединенным и более сильным, более украинским и более европейским».

Присутствующие почтили память всех погибших Героев Небесной Сотни и украинских воинов.

Президент подчеркнул, что со времен Революции Достоинства в Украине произошло много изменений и достижений, к чему присоединились и украинцы Польши, включая восстановление армии, ратификацию Соглашения об ассоциации с ЕС и зоны свободной торговли, безвиз, Томос, реформу системы государственных закупок и энергетического рынка, образование, начало изменения в системе здравоохранения и тому подобное.

Однако, по словам Президента, работа по реформированию Украины продолжается.

Глава государства отметил, что многие украинцы выехали на заработки, в частности в Польшу.

«Я хочу, чтобы они вернулись домой. Хочу создать высокооплачиваемые рабочие места», - подчеркнул он, добавив, что хочет, чтобы темпы роста зарплат в Украине были такими, которые вернут украинских граждан.

Глава государства подчеркнул, что в Украине два врага - страна-агрессор и бедность. По его словам, все реформы направлены на экономический рост, чтобы украинцы почувствовали изменения на собственном кармане.

«Человек, который работает, должен иметь достойную зарплату», - подчеркнул Петр Порошенко.

По его словам, сейчас важно не останавливаться и продолжить изменения Украина.