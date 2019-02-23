Украина мобилизует мир для освобождения нашей земли, – Президент Порошенко в Люблине поблагодарил за поддержку украинскую общину

Президент Петр Порошенко в Люблине встретился с украинской общиной в Польше.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Глава государства подчеркнул, что во время своих визитов всегда пытается встречаться с зарубежными украинцами.
«Это ключевая, знаковая часть Украины, которую я как Президент и государство чрезвычайно уважаем. Вторая позиция - благодарен всей украинской диаспоре, которая сыграла определяющую роль в обеспечении мировой солидарности в защиту суверенитета, территориальной целостности и независимости нашего государства, включительно с польской. Хочу поблагодарить украинцев Польши за важную роль, которую вы сыграли в этом процессе», - отметил он.
Президент отметил, что на днях отмечается 5 годовщина трагедии 18-20 февраля, когда в 2014 году погибло большинство Героев Небесной Сотни.
«Погибли, чтобы состоялась демократическая и свободная Украина. Мы всегда должны помнить, какой ценой досталась нам возможность строить государство», - подчеркнул Петр Порошенко.
Петр Порошенко добавил, что в эти дни пять лет назад также началась российская агрессия.
«Эти испытания, которые Украина проходила и сейчас проходит - хочу подчеркнуть - делают наше государство прочнее, более объединенным и более сильным, более украинским и более европейским».
Присутствующие почтили память всех погибших Героев Небесной Сотни и украинских воинов.
Президент подчеркнул, что со времен Революции Достоинства в Украине произошло много изменений и достижений, к чему присоединились и украинцы Польши, включая восстановление армии, ратификацию Соглашения об ассоциации с ЕС и зоны свободной торговли, безвиз, Томос, реформу системы государственных закупок и энергетического рынка, образование, начало изменения в системе здравоохранения и тому подобное.
Однако, по словам Президента, работа по реформированию Украины продолжается.
Глава государства отметил, что многие украинцы выехали на заработки, в частности в Польшу.
«Я хочу, чтобы они вернулись домой. Хочу создать высокооплачиваемые рабочие места», - подчеркнул он, добавив, что хочет, чтобы темпы роста зарплат в Украине были такими, которые вернут украинских граждан.
Глава государства подчеркнул, что в Украине два врага - страна-агрессор и бедность. По его словам, все реформы направлены на экономический рост, чтобы украинцы почувствовали изменения на собственном кармане.
«Человек, который работает, должен иметь достойную зарплату», - подчеркнул Петр Порошенко.
По его словам, сейчас важно не останавливаться и продолжить изменения Украина.
«Это путь к нашей общей победе, к возрождению нашего государства. К возвращению украинцев домой. К почету и уважению к тем представителям диаспоры, которые живут за границей... Рад, что мы имеем очень эффективный и хороший диалог с диаспорой», - отметил он.