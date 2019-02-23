На николаевской верфи СМГ после доспускового ремонта спущены на воду два сухогруза

На Николаевской верфи компании Смарт Мэритайм Груп после выполнения доспусковых ремонтных работ спущены на воду два сухогруза «река — море» типа «Волжский» — «Leonid Khotkin» и «Boris Pevkin» (флаг — Коморские острова).

Об этом сообщает пресс-служба СМГ.

На обоих судах форсированными темпами провели замену в общей сложности 90 тонн корпусного металла, а также ряд других работ. Все они были выполнены на поточно-позиционной линии верфи, после чего суда с помощью плавучего дока поочередно вывели в акваторию Бугского лимана и пришвартовали к достроечной набережной.

Освободившиеся после этого стапельные позиции поточно-позиционной линии позволят судостроителям Николаевской верфи в соответствии с графиком произвести спуск на воду корпуса танкера-химовоза «Nebraska», строящегося по заказу голландской компании VEKA Shipbuilding WT B.V. Его сдача голландским заказчикам согласно условиям контракта намечена на конец первого квартала 2019 года.

Напомним, ранее сообщалось, что Смарт Мэритайм Груп (СМГ), объединяющий Херсонскую и Николаевскую верфи, в 2018 году увеличил производство почти в два раза до 610 миллионов гривен по сравнению с предыдущим годом (317 миллиона гривен).