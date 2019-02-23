«Рожай мясо»: В России полуголые активистки устроили под военкоматом акцию против службы в армии

В субботу, 23 февраля, в Санкт-Петербурге шесть женщин провели акцию протеста против службы в армии у здания военкомата Ленинградской области против службы в армии.

Об этом сообщает «Дождь».

Девушки принесли к зданию свертки, в которых под видом младенцев находилось сырое мясо. Активистки пришли к военкомату в противогазах со свертками в руках, перевязанными георгиевскими лентами. У двух активисток была обнажены грудь, остальные были одеты в наряды из «камуфляжной» ткани. Над головами женщины подняли стяг с надписью: «Рожай мясо».

Как сообщил в своем Давид Френцель, снимавший акцию, феминистки «выступали против давления на женщин и насилия над мужчинами, которые не хотят служить в армии».

Напомним, что ранее в Париже группа активисток Femen атаковали кортеж Трампа.