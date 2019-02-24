В Минкульте насчитали 340 приходов, перешедших из УПЦ МП в ПЦУ

Около 340 приходов в Украине официально перешли из Украинской православной церкви Московского патриархата в Православную церковь Украины.

Об этом заявил Директор департамента по делам религий Министерства культуры Украины Андрей Юраш в эфире 5 канала.

«На сегодня мы фиксируем уже около 350 совершенных процессов изменения подчинения с УПЦ МП в ПЦУ, где-то около 340 уже точно есть документально зафиксированных. Я имею в виду, что пока не все эти переходы получили завершение и юридическое оформление на уровне документов, но я имею в виду все случаи, когда состоялось собрание религиозной общины, где был засвидетельствован этот процесс, когда верующие собрались, оформили, должным образом зафиксировали», - сказал Юраш.

Вместе с тем, он считает, что сейчас процесс сдерживается искусственно, но в ближайшие месяцы процесс переходов будет более динамичным.

Отвечая на вопрос ведущего, насколько быстро переходят приходы и каковы сдерживающие факторы, представитель Минкульта заявил, что «задействовано очень много внешних механизмов, которые нацелены на то, чтобы не позволить максимальному количеству приходов влиться в ПЦУ».

Он также отметил, что есть немало спекуляций. Одна из них - что якобы изменение подчинения церкви могут инициировать 10-15 человек, которые являются ближайшими к священнику, и есть попытки дать именно этим людям право принимать решения относительно функционирования будущей общины.

Напомним, что 15 декабря была создана Православная церковь в Украине, объединившая УПЦ Киевского патриархата, УАПЦ и часть УПЦ Московского патриархата. Ее предстоятелем был избран епископ Епифаний, получивший титул митрополита Киевского и всея Украины. Раньше такой титул был у Онуфрия. На собор также пришли два митрополита УПЦ МП: Переяслав-Хмельницкий Александр (Драбинко) и Винницкий Симеон (Шостацкий).

Отметим, что в УПЦ Московского патриархата отказались признавать создание Православной церкви Украины.

5 января в Стамбуле подписали Томос для Православной церкви Украины. 6 января в соборе Святого Георгия Вселенский патриархат предоставил Томос Православной церкви Украины.