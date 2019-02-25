Весной в Николаевской области пройдет множество мероприятий от победителей грантового конкурса «Дій локально»

Во вторник, 19 февраля, конкурсная комиссия определила победителей грантового конкурса «Дій локально». Цель конкурсной программы заключается в поддержке инициатив направленных на организацию содержательного и интересного досуга и решения локальных проблем при активном привлечены жителей общины.

Об этом сообщают в пресс-службе «Відродження».

В конкурсную комиссию, которая определила победителей, вошли 11 представителей из всех населенных пунктов участников, а именно из Доманевки, Вознесенска, Южноукраинска, Веселиново, Бугского, Великосербуловки, Александровки, Вороновки, Мартиновского и Трикрат.

Сам конкурс организован при поддержке именного фонда Владислава Невеселого.

Каждый проект оценивался согласно критериям конкурса проектов «Дій локально» по пятибалльной системе. Члены конкурсной комиссии обращали внимание на организацию досуга (время, место, тема досуга), участие всей семьи в мероприятии, наличие локального продукта, общественная активность.

В итоге конкурсная комиссия определила 19 победителей. Всего на участие в конкурсе подали более 70 проектов.

«Этот грантовый конкурс - новый. Мы не знали, много ли будет заявок, понравится ли он и будут ли в нем участвовать. Но когда мы почувствовали невероятную заинтересованность жителей в том, чтобы разнообразить свой досуг и сделать его полезным, интересным и активным – мы поняли, что это то, что нужно! Я очень рад, что мы получили огромное количество заявок. Хочу сказать, что если кто-то не выиграл, не переживайте, все еще впереди. Я верю, что мы не раз будем открывать прием заявок на «Дій локально» и у всех будет возможность снова попробовать свои силы. Все проекты – замечательный и интересные. Спасибо огромное всем за активное участие. Помните, что вместе мы сможем больше!» – отметил Владислав Невеселый.

Все мероприятия пройдут в течении двух месяцев - с марта по апрель 2019 года.