«Просто целлофаном завешивают»: жительница Николаева опубликовала видео того, как «стеклят» окна на ж/д вокзале

Соответствующе видео на своей странице в Instagram опубликовала известная николаевская спортсменка, самая сильная женщина мира Анна Куркурина, пишет " Шиповник ".

В публикации спортсменка отмечает, что ЖД вокзал в Николаеве снова показал себя во всей неприглядной красе:

– Пришла встречать поезд, и лишний раз убеждаюсь, как в Николаеве ненавидят своих людей. Просто целлофаном окно завешивают. Как он был собачим, так он и остался. Идет снег, а чего, зачем нам окна? Мы их занавесим целлофанчиком. Люди, как бомжи кругом ходят.

Анна Куркурина добавила, что железнодорожный вокзал в Николаеве худший из всех, которые ей приходилось видеть:

— Сколько лет я живу в Николаеве, ни одного ремонта на вокзале. Вопрос один: выделялись ли деньги на ремонт? Я была в Херсоне, во многих городах, но хуже вокзала, чем в Николаеве, я не видела. В Краматорске лучше, вокзал для людей, а этот я не знаю, для кого.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что в николаевской маршрутке №1 вместо заднего стекла натянули пленку