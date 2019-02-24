Умер почетный гражданин Николаева Александр Растворов, бывший прорабом во время восстановления послевоенного города

В Николаеве, 20 февраля, 2019 года на 99 году жизни умер почетный гражданин Александр Фотиевич Растворов, который был одним из тех, под чьим руководством восстанавливался послевоенный город. Простились с именитым николаевцем 24 февраля.

Об уходе из жизни Александра Растворова сообщило интернет-издание "Свидок-инфо".

Издание опубликовало статью о жизни Растворова, авторства николаевского писателя, журналиста и краеведа Сергея Гаврилова "Сказка о прорабе".

"Восстанавливать разрушенный Николаев после войны начинали пленные немцы. Инженер Александр Растворов был направлен сюда в числе 12 дипломированных строителей. Именно ему выпало работать с отдельным батальоном военнопленных. Разрушенный Николаев, по разным оценкам, восстанавливали от 7 до 13 тысяч пленных солдат. Восстанавливать было что. Промышленные предприятия города взорвали при отступлении саперы Красной Армии, немцы только довершили разгром наиболее важных цехов и объектов. Сам же город пострадал мало. Фашисты сожгли театр, здание командования военно-морской базы (бывшая контора над портом), облисполком, обком партии (дом Аркасов). Затем они разрушили левую часть Советской до ул. Шевченко и правую – до Большой Морской. В центре были повреждены только крупные здания. Весь одноэтажный Николаев остался целым. Из 2594 коммунальных домов немцы повредили только 147", – рассказывал в своей статье Гаврилов.

О том, как жил в последние годы своей жизни человек, восстанавливающий после войны Николаев, рассказывал и фотограф Кирилл Ахтымович, в своей публикации на NikLife "Забытый строитель Николаева".

Справка:

Александр Фотиевич Растворов — родился в 1920 году. Сибиряк. В 1945 году начал свой трудовой путь в Николаеве, на должности мастера СМУ-23, а заканчивал уже главным инженером треста «Николаевжилстрой».

Александр Растворов восстанавливал послевоенный город, продолжив затем его активно застраивать. Благодаря его строительному таланту был восстановлен завод им. 61 коммунара, на месте голого поля вырос микрорайон Сухой Фонтан.

В дальнейшем под его руководством в городе были сданы в эксплуатацию более 300 строительных объектов: фасадные дома возле детского городка «Сказка», жилые дома на Богоявленском и Центральном проспектах, кинотеатр «Пионер», городской Центральный стадион, пять городских больниц (детская, глазная, туберкулезная в Сливино, корпус БСМП, онкология), Дворец культуры строителей, Дворец культуры завода «Заря», жилые дома для сотрудников ЮТЗ, водопровод в Соляные и многое-многое другое.

В 2001 году он был удостоен звания «Почетный гражданин Николаева».