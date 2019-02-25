Пока только 365 жителей Николаевщины изменили место голосования, - данные Госреестра избирателей

365 жителей Николаевской области изменили место голосования, треть из которых сделала это в пределах региона.

Таковы данные Госреестра избирателей по состоянию на 24 февраля, передает "Інше.ТВ".

Так, из 365 сменивших место голосования 105 будут голосовать в пределах Николаевской области, а 9 – за ее границей.

"По 1 жителю Николаевщины проголосует в Житомирской, Запорожской, Ивано-Франковской, Луганской, Ровенской и Черкасской областях, по двое – в Винницкой, Волынской, Черновицкой и Черниговской областях. По четверо жителей Николаевской области будут голосовать в Днепропетровской и Кировоградской областях. 9 жителей Николаевщны будут голосовать на Херсонщине, 11 – в Закарпатье, 14 – на Львовщине, 15 – на Хмельниччине, а по 16 – в Донецкой и Киевской областях. 34 избирателя из Николаевской области придут 31 марта на участки в Одесской области, а 35 – в Харьковской. 79 николаевцев избрали своим местом голосования г.Киев", - сообщает издание.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что