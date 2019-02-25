В Кривом Озере спасатели учили граждан правилам пожарной безопасности в быту

В пятницу, 22 февраля сотрудники 18 Государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области провели рейд в жилом секторе пгт Кривое Озеро и напомнили жителям частных домовладений правила пожарной безопасности в быту.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

"Спасатели отметили важность приведения в надлежащее противопожарное состояние собственных домов, а именно: содержание отопительных приборов исправными, систематическое прочистки дымоходов, дымоходов и прочее. Сотрудники ГСЧС объяснили, что, по статистике, чаще всего к пожарам в домах, приводят: неосторожное обращение с огнем, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов и печей", - сообщили в пресс-службе.

В память о встрече, представители Службы спасения вручили хозяевам домов информационно-просветительские листовки.