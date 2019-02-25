В Николаеве сегодня 24 улицы будут обесточены из-за ремонтных работ

В понедельник, 25 февраля, часть Николаева останется без электроэнергии из-за ремонтных работ «Николаевоблэнерго». Свет отключат с 8:00 до 17:00.
Об этом сообщают на сайте «Николаевоблэнерго».
Обесточены будут следующие адреса:
ул. 5-я Слободская, 74-76,
ул. Карпенко, 2/1,
ул. Киевская, 4-6,
ул. 10-я Слободская, 1-5;
ул. Маршала Василевского, 18А-30;
ул. Степная, 1-31;
пр. Центральный, 266-286,
пер. Весенний, 1-18;
ул. СТ им.61 Коммунара, 3-173;
ул. Космонавтов, 1-34 / 1;
ул. Железнодорожная, 80-98;
пер. Труда, 1-25;
ул. Передовая, 64-137,
ул. 4-я Поперчная, 17-21;
ул. 6-я Поперечная, 1-22;
ул. 7-я Поперечная, 16-22;
ул. Водопроводная, 21-50;
ул. Георгия Гонгадзе (Парижской Коммуны), 34-38 / А,
ул. Мореходная, 2 / 2-28;
ул. Январева (Котовского), 22-37,
ул. Большая Морская, 74;
ул. Декабристов, 4-6;
ул. Лягина, 1-3;
ул. Никольская, 39-50.
Напомним, что 19 февраля, 42 улицы Николаева до вечера будут без электричества.