В Николаеве сегодня 24 улицы будут обесточены из-за ремонтных работ

В понедельник, 25 февраля, часть Николаева останется без электроэнергии из-за ремонтных работ «Николаевоблэнерго». Свет отключат с 8:00 до 17:00.

Об этом сообщают на сайте «Николаевоблэнерго».

Обесточены будут следующие адреса:

ул. 5-я Слободская, 74-76,

ул. Карпенко, 2/1,

ул. Киевская, 4-6,

ул. 10-я Слободская, 1-5;

ул. Маршала Василевского, 18А-30;

ул. Степная, 1-31;

пр. Центральный, 266-286,

пер. Весенний, 1-18;

ул. СТ им.61 Коммунара, 3-173;

ул. Космонавтов, 1-34 / 1;

ул. Железнодорожная, 80-98;

пер. Труда, 1-25;

ул. Передовая, 64-137,

ул. 4-я Поперчная, 17-21;

ул. 6-я Поперечная, 1-22;

ул. 7-я Поперечная, 16-22;

ул. Водопроводная, 21-50;

ул. Георгия Гонгадзе (Парижской Коммуны), 34-38 / А,

ул. Мореходная, 2 / 2-28;

ул. Январева (Котовского), 22-37,

ул. Большая Морская, 74;

ул. Декабристов, 4-6;

ул. Лягина, 1-3;

ул. Никольская, 39-50.

Напомним, что 19 февраля, 42 улицы Николаева до вечера будут без электричества.