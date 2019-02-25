В девятиэтажке Николаева, где сгорела проводка, еще две квартиры остаются без электричества

В Николаеве в девятиэтажке по улице Ольжича, 5-Б, где недавно сгорела проводка, в большинстве квартир восстановили электроснабжение.

Об этом стало известно в понедельник, 25 февраля, во время обсуждения актуальных вопросов развития Николаева, передает отдел информационного обеспечения департамента городского головы.

На данный момент практически все жители имеют возможность пользоваться электроэнергией. Исключение составляют 2 квартиры - из-за отсутствия на данный момент собственников жилья туда не могут попасть ремонтные бригады.

Первый вице-мэр Владимир Крыленко отметил, что после чрезвычайного происшествия городские власти оперативно создала специальную комиссию, она занялась ликвидацией последствий пожара, в результате которого полностью выгорела электропроводка целого подъезда.

«Благодаря принятым мерам удалось в сжатые сроки решить проблему электроснабжения дома. Во вторник там заработал лифт. Мы восстановили проводку, и в четверг квартиры начали подключать к электроэнергии», - сказал Владимир Крыленко.

По словам директора департамента жилищно-коммунального хозяйства Сергея Коренева, сейчас ремонтные бригады восстанавливают поврежденный пожаром подъезд: «застеклили весь подъезд. Сегодня ремонтные работы продолжаются».

Депутат по округу Анатолий Петров, принимавший участие в обсуждении вопроса, от имени жильцов дома выразил благодарность всем, кто принимал участие в ликвидации последствий ЧП.

«Я общался с жителями. Люди просят передать благодарность всей комиссии», - сказал Анатолий Петров, при этом отметив, что на данный момент актуальным является вопрос замена окон в других подъездах дома.

Заместитель городского головы Александр Омельчук отметил, что в свое время на обращение депутата по округу был разработан проект замены окон во всех корпусах дома по улице Ольжича, 5. Он уже прошел экспертизу. Сейчас вопрос только в выделении финансирования.

Владимир Крыленко дал поручение департаменту финансов рассмотреть вопрос выделения средств, необходимых для реализации проекта.

Напомним, что 17 февраля, в Николаеве в девятиэтажном жилом доме, расположенном на улице Олега Ольжича произошел пожар. В результате были эвакуированы более двух десятков людей. Как известно, произошло замыкание электрощитовых с последующим горением с третьего по девятый этаж.

В частности, в мэрии собрали срочное совещание из-за последствий пожара в девятиэтажке, где люди остались без отопления и света. К томе же, в мэрии предполагают, что пожар в девятиэтажке мог произойти по вине жильцов.

При этом, директор Департамента ЖКХ Сергей Коренев отметил, что в пятницу, 22 февраля, в 50% квартир восстановят электричество.