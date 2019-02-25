Американцу выплатят $21 миллион за то, что он отсидел в тюрьме 39 лет за чужое преступление

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Несправедливо осужденный за убийство в 1978 году житель США, получит 21 миллион долларов.

Об этом говорится на сайте города Сими-Вэлли, штат Калифорния.

Отмечается, что Коули был осужден на 39 лет за убийство женщины и ее четырехлетнего ребенка. После возобновления расследования, были найдены образцы ДНК, благодаря которым и удалось установить невиновность Коули.

«Никаких денег не будет достаточно, чтобы исправить случившееся с Коули, тем не менее установить истину было делом правильным для него и нашего сообщества. Расходы на суд достигли бы астрономической величины, поэтому мы сочли безответственным идти таким путем», - пояснил представитель городских властей Эрик Левитт.

Городская власть выплатит американцу 4,9 миллиона долларов США, остальная часть суммы будет уплачена из других источников, включая страхование.

Напомним, ранее сообщалось, что в США штат Канзас выплатит 1,1 миллиона долларов компенсации мужчине, который провел 17 лет в тюрьме после того, как его несправедливо осудили за грабеж, совершенный, по его заявлениям, человеком, чрезвычайно похожим на него.