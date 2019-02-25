Некоторые депутаты сделали все для того, чтобы энергомодернизация школ остановилась, – глава фракции «ОБ» в горсовете Николаева Дятлов

Глава фракции «Оппозиционный Блок» в Николаевском городском совете Игорь Дятлов рассказал, что депутаты других фракций сделали все для того, чтобы финансирование программы «Теплый Николаев» прекратилось.

Об этом Игорь Дятлов рассказал в интервью изданию Podrobnosti.mk.ua.

- Если посмотреть на бюджет 2019 года, то мы увидим, что, к сожалению, городская власть и ряд депутатов других фракций не смогли совладать с чувством глубокой зависти к работе Департамента энергоэффективности. И вместо того, чтобы воспользоваться нашими наработками и решить проблемы энергосбережения на объектах своих округов, приложили максимум усилий, чтобы финансирование программы «Теплый Николаев» прекратилось, - отметил Игорь Дятлов.

Политик заверил, что несмотря на то, что нет поддержки депутатов других фракций, работы по энергомодернизации школ не остановились.

- К сожалению, депутаты и «Самопомощи», и «Нашего Края», и «БПП» сделали все для того, чтобы энергомодернизация школ остановилась. Но даже несмотря то, что мы сегодня в меньшинстве, я вас уверяю, мы ни на один день не прекращали работы. Нам верят учителя и родители детей, нам верят строители и проектанты, и я уверен, что вместе мы справимся, - говорит он.