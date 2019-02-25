MARUV заявила, что её заставляют отказаться от участия в «Евровидении-2019»

Певица MARUV, которая заняла первое место на Нацотборе «Евровидения-2019», заявила, что её заставляют отказаться от участия в конкурсе.

Об этом сообщает NikLife со ссылкой на страницу певицы в Facebook.

По её словам, она с самого начала была намерена представлять только Украину и отказалась от предложения других трех стран выступить за них.

«Я украинка, люблю свою страну и горжусь тем, что буду представлять Украину в Тель-Авиве на международном конкурсе «Евровидение-2019», несмотря на то, что за сутки я получила предложения от трех разных стран представлять их. Но мой ответ категоричен - я выступаю от Украины и никак иначе!», – написала певица.

Говоря о давлении, MARUV написала о договоре, который необходимо подписать с Национальной общественной телерадиокомпанией до обеда 25 февраля. По её словам, она готова отказаться от выступлений в России и готова взять на себя все расходы по участию в конкурсе, однако, её смущают остальные пункты договора. К примеру, за «несогласованный шпагат» её могут оштрафовать на два миллиона гривен, равно как и за незапланированное общение с журналистами или за отказ выполнять требования НОТУ. Кроме того, от неё требуют, чтобы были переданы права на песню, которые принадлежали лейблу Warner Music Russia.

«Взамен от НТКУ я ничего не получаю: ни копейки финансовой поддержки, ни помощи в организации поездки, ни, тем более, международной промо поддержки. Даже визой я должна заниматься сама. [...] Я чувствую давление! И вижу явные попытки заставить меня отказаться представлять свою страну на международном конкурсе «Евровидение -2019», – написала она.

Отметим, что в случае отказа MARUV или её дисквалификации, представлять Украину в Тель-Авиве будет группа Freedom Jazz.