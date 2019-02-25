В Николаеве для профилактики дважды развели Ингульский мост

В понедельник, 25 февраля, в Николаеве дважды развели Ингульский мост – это было сделано для проверки всех механизмов конструкции после замены электрооборудования.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как и было запланировано, около 12:00 было перекрыто движение через мост, однако сама разводка началась с небольшим опозданием. Этим пытались воспользоваться люди, которые хотели перейти на другую сторону и их, иногда со скандалами, не пускали на мост рабочие.

После мост дважды подняли – сначала полностью, а во второй раз лишь наполовину. По словам рабочих, замена электрооборудования моста произошла впервые за всё время его существования. По результатам разводки механизмы оказались исправными и нормально функционирующими.

Напомним, что в сентябре 2015 года Ингульский мост не удалось развести вовремя. После укладки нового асфальта на Ингульском мосту его разводная часть не поднялась из-за перегруза.